Климкин: В обострении на Ближнем Востоке однозначно есть выгоды для Украины
В обострении между Израилем и Ираном есть плюсы для Украины, ведь военный конфликт на Ближнем Востоке может помочь сфокусировать внимание Европы на российско-украинской войне и наоборот отвлечь Соединенные Штаты. Такое мнение высказал министр иностранных дел (2014-2019), аналитик Павел Климкин в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.
"Уже все разобрали по косточкам, насколько поднялась в цене нефть. Но в обострении на Ближнем Востоке однозначно есть выгоды для Украины", – сказал дипломат.
По его словам, первый плюс состоит в том, что Европа может поставить Украину в приоритет во внешнеполитическом поле, ведь концентрация и фокус на российско-украинской войне позволяет сохранять единство.
"Во многих европейских странах разные политические силы не могут достичь общего видения, что и как делать с ситуацией на Ближнем Востоке. А в отношении Украины все более-менее понятно. По меньшей мере, все понимают, что Украина важна, ее нужно защищать и рассматривать если не частью собственной безопасности, то точно частью общей европейской безопасности", – заявил Климки.
Второй плюс состоит в том, что Соединенные Штаты снизят внимание к Украине.
"Я также вижу рефокус американцев, и очень значителен", – сказал дипломат.
Он напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал перед выборами остановить все войны и не вовлекать в мировые конфликты Соединенные Штаты.
"Теперь объяснить миру, что США не привлечены, невозможно, даже если мы отодвигаем все спекуляции о дозаправки израильских самолетов, использовании американского оружия и использовании американской разведывательной информации", – сказал Климкин.
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