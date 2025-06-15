Климкин: В обострении на Ближнем Востоке однозначно есть выгоды для Украины

Павел Климкин (Фото: LIGA.net)

В обострении между Израилем и Ираном есть плюсы для Украины, ведь военный конфликт на Ближнем Востоке может помочь сфокусировать внимание Европы на российско-украинской войне и наоборот отвлечь Соединенные Штаты. Такое мнение высказал министр иностранных дел (2014-2019), аналитик Павел Климкин в новом выпуске "Климкин объясняет" на YouTube-канале LIGA.net.

"Уже все разобрали по косточкам, насколько поднялась в цене нефть. Но в обострении на Ближнем Востоке однозначно есть выгоды для Украины", – сказал дипломат.

По его словам, первый плюс состоит в том, что Европа может поставить Украину в приоритет во внешнеполитическом поле, ведь концентрация и фокус на российско-украинской войне позволяет сохранять единство.

"Во многих европейских странах разные политические силы не могут достичь общего видения, что и как делать с ситуацией на Ближнем Востоке. А в отношении Украины все более-менее понятно. По меньшей мере, все понимают, что Украина важна, ее нужно защищать и рассматривать если не частью собственной безопасности, то точно частью общей европейской безопасности", – заявил Климки.

Второй плюс состоит в том, что Соединенные Штаты снизят внимание к Украине.

"Я также вижу рефокус американцев, и очень значителен", – сказал дипломат.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп обещал перед выборами остановить все войны и не вовлекать в мировые конфликты Соединенные Штаты.

"Теперь объяснить миру, что США не привлечены, невозможно, даже если мы отодвигаем все спекуляции о дозаправки израильских самолетов, использовании американского оружия и использовании американской разведывательной информации", – сказал Климкин.