Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа
Иран дважды пытался убить президента США Дональда Трампа и является врагом не только Израиля, но и США. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Нетаньяху поздравил Трампа с двойным днем рождения: его личным и днем рождения американской армии. Во время поздравительной речи он рассказал о преступлениях иранских властей.
"Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские районы, в то время как мы нацелены на террористов. Это не что-то новое. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте", – сказал Нетаньяху.
По словам премьер-министра Израиля, самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане были убиты и ранены тысячи американцев.
"Они сожгли американское знамя. Они непрерывно скандируют "Смерть Америке!". Наш враг – ваш враг. И тем, что мы делаем, мы боремся с тем, что рано или поздно будет угрожать нам всем", – подчеркнул он.
- 13 июня началась масштабная операция Израиля "Восходящий лев" против атомной инфраструктуры Ирана, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Вместо этого Тегеран наносит удары по Израилю – есть разрушения в жилых районах, погибли и пострадали местные жители.
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