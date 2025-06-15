Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался убить Трампа

Премьер-министр Израиля сообщил, что его страна борется с "криминальным режимом, который будет угрожать всем"

Беньямин Нетаньяху (Фото: Shaul Golan/EPA)

Иран дважды пытался убить президента США Дональда Трампа и является врагом не только Израиля, но и США. Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Нетаньяху поздравил Трампа с двойным днем рождения: его личным и днем рождения американской армии. Во время поздравительной речи он рассказал о преступлениях иранских властей.

"Сейчас иранский режим бомбит наши гражданские районы, в то время как мы нацелены на террористов. Это не что-то новое. Они дважды пытались убить президента Трампа. Они бомбили американские посольства. Они убили 241 морского пехотинца в Бейруте", – сказал Нетаньяху.

По словам премьер-министра Израиля, самодельными взрывными устройствами в Ираке и Афганистане были убиты и ранены тысячи американцев.

"Они сожгли американское знамя. Они непрерывно скандируют "Смерть Америке!". Наш враг – ваш враг. И тем, что мы делаем, мы боремся с тем, что рано или поздно будет угрожать нам всем", – подчеркнул он.