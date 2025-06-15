Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався вбити Трампа

Прем’єр-міністр Ізраїлю повідомив, що його країна бореться із "кримінальним режимом, що загрожуватиме всім"

Беньямін Нетаньягу (Фото: Shaul Golan/EPA)

Іран двічі намагався вбити президента США Дональда Трампа і є ворогом не лише Ізраїлю, а й Сполучених Штатів. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу.

Нетаньягу привітав Трампа із подвійним днем народження: його особистим та днем народження американської армії. Під час вітальної промови він розповів про злочини іранської влади.

"Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні райони, в той час, як ми націлені на терористів. Це не є чимось новим. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбардували американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті", – сказав Нетаньягу.

За словами прем’єр-міністра Ізраїлю, саморобними вибуховими пристроями в Іраку та Афганістані було вбито й поранено тисячі американців.

"Вони спалили американський прапор. Вони безперервно скандують "Смерть Америці!". Наш ворог – ваш ворог. І тим, що ми робимо, ми боремося з тим, що рано чи пізно загрожуватиме нам усім", – наголосив він.