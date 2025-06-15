Нетаньягу заявив, що Іран двічі намагався вбити Трампа
Іран двічі намагався вбити президента США Дональда Трампа і є ворогом не лише Ізраїлю, а й Сполучених Штатів. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїля Беньямін Нетаньягу.
Нетаньягу привітав Трампа із подвійним днем народження: його особистим та днем народження американської армії. Під час вітальної промови він розповів про злочини іранської влади.
"Зараз іранський режим бомбардує наші цивільні райони, в той час, як ми націлені на терористів. Це не є чимось новим. Вони двічі намагалися вбити президента Трампа. Вони бомбардували американські посольства. Вони вбили 241 морського піхотинця в Бейруті", – сказав Нетаньягу.
За словами прем’єр-міністра Ізраїлю, саморобними вибуховими пристроями в Іраку та Афганістані було вбито й поранено тисячі американців.
"Вони спалили американський прапор. Вони безперервно скандують "Смерть Америці!". Наш ворог – ваш ворог. І тим, що ми робимо, ми боремося з тим, що рано чи пізно загрожуватиме нам усім", – наголосив він.
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