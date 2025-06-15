Ізраїль здійснив найбільш далекобійний удар по Ірану з початку операції – відео, фото
Ізраїль здійснив найбільш далекобійний удар по Ірану з початку операції "Висхідний лев", уразивши літак-заправник. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
"Нещодавно ЦАХАЛ завдав удару по іранському літаку-заправнику в аеропорту Мешхеда на сході Ірану, приблизно за 2300 кілометрів від Ізраїлю", – йдеться у дописі.
ЦАХАЛ зауважив, що метою Військово-повітряних сил країни є встановлення переваги у небі над Іраном.
Військові наголошують, що атака по Мешхеду – це найвіддаленіший удар, здійснений Ізраїлем із початку операції.
У мережі ширяться відео і фото, як стверджується, з наслідками атаки:
🚨 Reports of explosions at the Mashhad International Airport. This is by far the deepest attack into Iran so far. pic.twitter.com/AqgyRvwwLB— Theti Mapping (@ThetiMapping) June 15, 2025
The runway of Mashhad Airport is being targeted by Israel.— MedManOG (@MedManOG) June 15, 2025
Important to note that Mashhad is a pilgrims city with no relevant military infrastructure. pic.twitter.com/dAGTgxcgZY
- Президент США Трамп заявив, що Ірану та Ізраїлю слід укласти мирну угоду. Він стверджує, що це станеться "незабаром".
- Згодом американський політик повідомив, що не проти посередництва диктатора Путіна у конфлікті Ізраїлю та Ірану.
- Через масовану ракетну атаку Ірану по Ізраїлю загинуло п'ятеро українців, зокрема троє дітей.