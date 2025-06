Ізраїль здійснив найбільш далекобійний удар по Ірану з початку операції – відео, фото

Ізраїль здійснив найбільш далекобійний удар по Ірану з початку операції "Висхідний лев", уразивши літак-заправник. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

"Нещодавно ЦАХАЛ завдав удару по іранському літаку-заправнику в аеропорту Мешхеда на сході Ірану, приблизно за 2300 кілометрів від Ізраїлю", – йдеться у дописі.

ЦАХАЛ зауважив, що метою Військово-повітряних сил країни є встановлення переваги у небі над Іраном.

Військові наголошують, що атака по Мешхеду – це найвіддаленіший удар, здійснений Ізраїлем із початку операції.

У мережі ширяться відео і фото, як стверджується, з наслідками атаки:

🚨 Reports of explosions at the Mashhad International Airport. This is by far the deepest attack into Iran so far. pic.twitter.com/AqgyRvwwLB