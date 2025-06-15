Израиль нанес самый дальнобойный удар по Ирану с начала операции – видео, фото
Израиль нанес наиболее дальнобойный удар по Ирану с начала операции "Восходящий лев", поразив самолет-заправщик. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Недавно ЦАХАЛ нанес удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, примерно в 2300 километрах от Израиля", – говорится в сообщении.
ЦАХАЛ отметил, что целью Военно-воздушных сил страны является установление превосходства в небе над Ираном.
Военные подчеркивают, что атака по Мешхеду – это самый отдаленный удар, нанесенный Израилем с начала операции.
В сети распространяются видео и фото, как утверждается, с последствиями атаки:
🚨 Reports of explosions в аэропорту Mashhad International. Это будет за решительным нападением на Иран или far. pic.twitter.com/AqgyRvwwLB— Theti Mapping (@ThetiMapping) 15 июня 2025
Выполнение аэропорта Машхад является находящимся в Исрале.— MedManOG (@MedManOG) 15 июня 2025
Немаловажно, что Mashhad является pilgrims city with no relevant military infrastructure. pic.twitter.com/dAGTgxcgZY
- Президент США Трамп заявил, что Ирану и Израилю следует заключить мирное соглашение. Он утверждает, что это произойдет "вскоре".
- Впоследствии американский политик сообщил, что не против посредничества диктатора Путина в конфликте Израиля и Ирана.
- Из-за массированной ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пятеро украинцев, в том числе трое детей.