Израиль нанес самый дальнобойный удар по Ирану с начала операции – видео, фото

ЦАХАЛ поразил цель на расстоянии ~2300 км от Израиля

Израильский F-16 (Иллюстративное фото: ATEF SAFADI / EPA)

Израиль нанес наиболее дальнобойный удар по Ирану с начала операции "Восходящий лев", поразив самолет-заправщик. Об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"Недавно ЦАХАЛ нанес удар по иранскому самолету-заправщику в аэропорту Мешхеда на востоке Ирана, примерно в 2300 километрах от Израиля", – говорится в сообщении.

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ЦАХАЛ отметил, что целью Военно-воздушных сил страны является установление превосходства в небе над Ираном.

Военные подчеркивают, что атака по Мешхеду – это самый отдаленный удар, нанесенный Израилем с начала операции.

В сети распространяются видео и фото, как утверждается, с последствиями атаки:

🚨 Reports of explosions в аэропорту Mashhad International. Это будет за решительным нападением на Иран или far. pic.twitter.com/AqgyRvwwLB — Theti Mapping (@ThetiMapping) 15 июня 2025

Выполнение аэропорта Машхад является находящимся в Исрале.



Немаловажно, что Mashhad является pilgrims city with no relevant military infrastructure. pic.twitter.com/dAGTgxcgZY — MedManOG (@MedManOG) 15 июня 2025