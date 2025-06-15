В Израиле из-за иранской атаки погибли пять украинцев – МИД

Последствия удара Ирана по городу Бат-Ям (Фото: ABIR SULTAN / EPA)

Из-за массированной ракетной атаки Ирана по Израилю погибли пятеро украинцев. Об этом сообщило Министерство иностранных дел, передает Укринформ.

Предварительно пятеро украинцев стали жертвами попадания иранской ракеты в жилой дом в городе Бат-Ям 14 июня.

Среди погибших – трое детей.

Украинские дипломаты и консулы работают с израильской полицией и другими службами, чтобы идентифицировать личности жертв и организовать репатриацию их тел, рассказали в МИД.

Утром 15 июня власти Израиля сообщили, что в результате иранских обстрелов погибли по меньшей мере десять человек. Еще более 200 человек пострадали, а около 20 человек числятся пропавшими без вести.