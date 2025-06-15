В результате иранских ударов в Израиле погибли десять человек, пострадали более 200
В результате иранских обстрелов в Израиле погибли по меньшей мере десять человек. Еще более 200 человек пострадали, а около 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают спасательная служба Magen David Adom и полиция Израиля .
Шесть человек стали жертвами прямого ракетного попадания в жилой дом в городе Бат-Ям вблизи Тель-Авива. Кроме того, четыре человека погибли на севере страны.
В Бат-Яме продолжается спасательно-поисковая операция. Под завалами дома могут находиться 20 человек, которые сейчас числятся пропавшими без вести.
Занурюючи новейшие Red Alert sirens, на этом пункте, в окне в Western Galilee, где резиденция подвергается заблуждению в людях, MDA teams hav pronounced death of young woman in her 20s was pulled from the rubble. pic.twitter.com/F5h0Fjcfep— Magen David Adom (@Mdais) Июнь 14, 2025
- 13 июня началась масштабная операция Израиля "Восходящий лев" против атомной инфраструктуры Ирана, чтобы предотвратить создание ядерного оружия. Вместо этого Тегеран наносит удары по Израилю – есть разрушения в жилых районах, погибли и пострадали местные жители.
- 14 июня израильская операция продолжилась. В то же время, Иран второй вечер подряд запустил ракеты по Израилю в ответ на операцию последнего по уничтожению ядерной инфраструктуры Исламской республики.