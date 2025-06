В результате иранских ударов в Израиле погибли десять человек, пострадали более 200

В результате иранских обстрелов в Израиле погибли по меньшей мере десять человек. Еще более 200 человек пострадали, а около 20 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают спасательная служба Magen David Adom и полиция Израиля .

Шесть человек стали жертвами прямого ракетного попадания в жилой дом в городе Бат-Ям вблизи Тель-Авива. Кроме того, четыре человека погибли на севере страны.

В Бат-Яме продолжается спасательно-поисковая операция. Под завалами дома могут находиться 20 человек, которые сейчас числятся пропавшими без вести.

