Унаслідок іранських ударів в Ізраїлі загинули десятеро людей, постраждали понад 200
Наслідки атаки на Ізраїль (Фото: Magen David Adom)

Унаслідок іранських обстрілів в Ізраїлі загинули щонайменше десятеро людей. Ще понад 200 людей постраждали, а близько 20 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляють рятувальна служба Magen David Adom та поліція Ізраїлю.

Шестеро людей стали жертвами прямого ракетного влучання в житловий будинок у місті Бат-Ям поблизу Тель-Авіва. Окрім того, четверо осіб загинули на півночі країни.

У Бат-Ямі продовжується рятувально-пошукова операція. Під завалами будинку можуть перебувати 20 людей, які наразі вважаються зниклими безвісти.

Унаслідок іранських ударів в Ізраїлі загинули десятеро людей, постраждали понад 200
Фото: Magen David Adom
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