Унаслідок іранських ударів в Ізраїлі загинули десятеро людей, постраждали понад 200

Унаслідок іранських обстрілів в Ізраїлі загинули щонайменше десятеро людей. Ще понад 200 людей постраждали, а близько 20 людей вважаються зниклими безвісти. Про це повідомляють рятувальна служба Magen David Adom та поліція Ізраїлю.

Шестеро людей стали жертвами прямого ракетного влучання в житловий будинок у місті Бат-Ям поблизу Тель-Авіва. Окрім того, четверо осіб загинули на півночі країни.

У Бат-Ямі продовжується рятувально-пошукова операція. Під завалами будинку можуть перебувати 20 людей, які наразі вважаються зниклими безвісти.

Following the recent Red Alert sirens, at this point, in the scene in the Western Galilee where a strike occurred causing damage to homes, MDA teams have pronounced the death of a young woman in her 20s who was pulled from the rubble. pic.twitter.com/F5h0Fjcfep