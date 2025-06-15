В Ізраїлі через іранську атаку загинуло п'ять українців – МЗС

Наслідки удару Ірану по місту Бат-Ям (Фото: ABIR SULTAN / EPA)

Через масовану ракетну атаку Ірану по Ізраїлю загинуло п'ятеро українців. Про це повідомило Міністерство закордонних справ, передає Укрінформ.

Попередньо, п'ятеро українців стали жертвами влучання іранської ракети у житловий будинок в місті Бат-Ям 14 червня.

Серед загиблих – троє дітей.

Українські дипломати та консули працюють з ізраїльською поліцією та іншими службами, аби ідентифікувати особи жертв та організувати репатріацію їх тіл, розповіли в МЗС.

Вранці 15 червня влада Ізраїлю повідомила, що унаслідок іранських обстрілів загинули щонайменше десятеро людей. Ще понад 200 людей постраждали, а близько 20 людей вважаються зниклими безвісти.