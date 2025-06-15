Трамп не против, чтобы Путин стал посредником в конфликте Израиля с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что не против посредничества российского диктатора Владимира Путина в конфликте Израиля и Ирана. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу ABC News.
Глава Штатов заявил, что был бы "открыт" к тому, чтобы Путин стал посредником в ирано-израильском противостоянии.
"Он готов. Он звонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом [14 июня]", – сказал Трамп.
Также американский президент предположил, что США могут вмешаться в ирано-израильский конфликт.
В то же время он повторил, что в настоящее время Вашингтон не вовлечен в это противостояние.
- 15 апреля, когда еще велись американо-иранские переговоры о ядерной программе, газета The Guardian сообщала, что Вашингтон требует от Тегерана передать свои запасы обогащенного урана, например, России. Также Иран консультировался с РФ перед переговорами со Штатами.
- 15 июня Иран обвинил Израиль в срыве переговоров с США по ядерному соглашению, а Соединенные Штаты – в поддержке действий Израиля. Для возобновления переговоров Иран требует от США осудить израильские удары.
- Впоследствии Трамп заявил, что Ирану и Израилю следует заключить мирное соглашение. Он утверждает, что это произойдет "вскоре".
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