Трамп не против, чтобы Путин стал посредником в конфликте Израиля с Ираном

Президент США заявил, что был бы "открыт" к этому

Дональд Трамп и Владимир Путин во время переговоров в Хельсинки (Иллюстративное фото с 2018 года: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что не против посредничества российского диктатора Владимира Путина в конфликте Израиля и Ирана. Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу ABC News.

Глава Штатов заявил, что был бы "открыт" к тому, чтобы Путин стал посредником в ирано-израильском противостоянии.

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"Он готов. Он звонил мне по этому поводу. У нас был долгий разговор об этом [14 июня]", – сказал Трамп.

Также американский президент предположил, что США могут вмешаться в ирано-израильский конфликт.

В то же время он повторил, что в настоящее время Вашингтон не вовлечен в это противостояние.