США требуют от Ирана передать уран другой стране. Вероятно, России – The Guardian
Соединенные Штаты требуют от Ирана передать свои запасы обогащенного урана третьей стране, например России, в рамках нового соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщает The Guardian без уточнения источника информации.
По данным издания, вопрос передачи иранских запасов обогащенного урана был поднят во время первого раунда переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Омане.
The Guardian сообщает, что Иран не соглашается с требованием и считает, что запасы, накопленные за последние четыре года, должны оставаться в стране под наблюдением Международного агентства по атомной энергии ООН.
Тегеран считает это страховкой на случай, если будущая администрация США выйдет из соглашения, как это сделал Дональд Трамп в 2018 году. Ведь в этой ситуации Ирану придется начинать процесс обогащения урана, который необходим для гражданской энергетики, с нуля.
Впрочем, последние заявления президента США Дональда Трампа не дают оснований считать, что США согласятся на уступки. 15 апреля он в очередной раз пригрозил военным ударом по Ирану в случае затягивания переговоров по ядерному соглашению.
- 30 марта Иран отверг прямые переговоры с США относительно своей ядерной программы, а Трамп пригрозил Тегерану "бомбардировкой" и "вторичными пошлинами", если страна не согласится на договор.
- 11 апреля в Иране заявили, что страна рассматривает ядерные переговоры с США как "настоящий шанс" для дипломатии.
- 12 апреля в Омане прошли переговоры между Ираном и США. Вторая встреча запланирована на 19 апреля в Италии.