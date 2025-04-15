США требуют от Ирана передать уран другой стране. Вероятно, России – The Guardian

Ожидается, что это требование станет главным предметом обсуждения в ходе второго раунда переговоров США и Ирана в Италии.

Флаг Ирана (Фото: Mostafa Meraji/Unsplash)

Соединенные Штаты требуют от Ирана передать свои запасы обогащенного урана третьей стране, например России, в рамках нового соглашения по иранской ядерной программе. Об этом сообщает The Guardian без уточнения источника информации.

По данным издания, вопрос передачи иранских запасов обогащенного урана был поднят во время первого раунда переговоров между министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи и специальным посланником президента США Стивом Уиткоффом в Омане.

The Guardian сообщает, что Иран не соглашается с требованием и считает, что запасы, накопленные за последние четыре года, должны оставаться в стране под наблюдением Международного агентства по атомной энергии ООН.

Тегеран считает это страховкой на случай, если будущая администрация США выйдет из соглашения, как это сделал Дональд Трамп в 2018 году. Ведь в этой ситуации Ирану придется начинать процесс обогащения урана, который необходим для гражданской энергетики, с нуля.

Впрочем, последние заявления президента США Дональда Трампа не дают оснований считать, что США согласятся на уступки. 15 апреля он в очередной раз пригрозил военным ударом по Ирану в случае затягивания переговоров по ядерному соглашению.