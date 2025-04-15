США вимагають від Ірану передати збагачений уран іншій країні. Ймовірно, Росії – The Guardian

Очікується, що ця вимога стане головним предметом обговорення під час другого раунду переговорів США та Ірану в Італії

Прапор Ірану (Фото: Mostafa Meraji/Unsplash)

Сполучені Штати вимагають від Ірану передати свої запаси збагаченого урану третій країні, наприклад Росії, в рамках нової угоди щодо іранської ядерної програми. Про це повідомляє The Guardian без уточнення джерела інформації.

За даними видання, питання передачі іранських запасів збагаченого урану було поставлено під час першого раунду переговорів між міністром закордонних справ Ірану Аббасом Арагчі та спеціальним посланником президента США Стівом Віткоффом в Омані.

The Guardian повідомляє, що Іран не погоджується із вимогою та вважає, що запаси, накопичені за останні чотири роки, повинні залишатися в країні під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії ООН.

Тегеран вважає це запобіжним заходом на випадок, якщо майбутня адміністрація США вийде з угоди, як це зробив Дональд Трамп у 2018 році. Адже в цій ситуації Ірану доведеться починати процес збагачення урану, який необхідний для цивільної енергетики, з нуля.

Втім останні заяви президента США Дональда Трампа не дають підстав вважати, що США погодяться на поступки. 15 квітня він в черговий раз пригрозив військовим ударом по Ірану у разі затягування переговорів щодо ядерної угоди.