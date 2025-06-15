Трамп: Израилю и Ирану следует заключить соглашение

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Ирану и Израилю следует заключить мирное соглашение. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

"Иран и Израиль должны заключить сделку, и они заключат сделку, так же, как я заставил Индию и Пакистан заключить сделку, в этом случае используя ТОРГОВЛЮ с Соединенными Штатами, чтобы внести разум, согласие и здравый смысл в переговоры с двумя замечательными лидерами, которые смогли быстро принять решение и ОСТАНОВИТЬСЯ!", – заявил американский президент (заглавные буквы – как у автора).

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Индия и Пакистан действительно при посредничестве США договорились о прекращении огня (которое нарушалось в первые дни), но окончательного соглашения между странами нет.

Трамп отметил, что во время его первого срока Сербия и частично признанное Косово находились в горячей фазе противостояния, которая "была готова перерасти в войну", и при его посредничестве удалось ее остановить: "Байден повредил долгосрочным перспективам некоторые очень глупые решения, но я снова это исправлю!".

Также политик утверждает, что "по крайней мере на сейчас" ему удалось достичь мира между Египтом и Эфиопией по поводу большой дамбы на Ниле, которую строит последняя. На самом же деле эти государства все еще не достигли соглашения по объекту, а в конце мая глава египетской дипломатии Бадр Абделатти заявлял о "тупике" в этой ситуации, отмечая, что это может привести к восстановлению напряженности в регионе, передавало медиа Egypt Independent.

"Так же в скором времени мы будем иметь МИР между Израилем и Ираном! Сейчас происходит много звонков и встреч. Я многое делаю, и никогда не получаю признание, но это окей, ЛЮДИ понимают. СДЕЛАЕМ БЛИЖНИЙ ВОСТОК СНОВА ВЕЛИКИМ!", – добавил руководитель Штатов.

О российско-украинской войне Трамп не упомянул.

15 июня Иран обвинил Израиль в срыве переговоров с США по ядерному соглашению, а Соединенные Штаты – в поддержке действий Израиля. Для возобновления переговоров Иран требует от США осудить израильские удары.