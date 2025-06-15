Трамп: Ізраїлю та Ірану слід укласти угоду

Дональд Трамп (Фото: CHRIS KLEPONIS / EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану та Ізраїлю слід укласти мирну угоду. Про це політик написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони укладуть угоду, так само, як я домігся, щоб Індія та Пакистан уклали угоду, в цьому випадку використовуючи ТОРГІВЛЮ зі Сполученими Штатами, щоб внести розум, злагоду та здоровий глузд у переговори з двома чудовими лідерами, які змогли швидко прийняти рішення і ЗУПИНИТИСЯ!", – заявив американський президент (великі літери – як в автора).

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Індія та Пакистан справді за посередництва США домовились про припинення вогню (яке порушувалося у перші дні), але остаточної угоди між країнами немає.

Трамп зазначив, що під час його першого терміну Сербія та частково визнане Косово перебували у гарячій фазі протистояння, котра "була готова перерости у війну", і за його посередництва вдалося її зупинити: "Байден зашкодив довгостроковим перспективам деякими дуже дурними рішеннями, але я знову це виправлю!".

Також політик стверджує, що "принаймні на зараз" йому вдалося досягти миру між Єгиптом та Ефіопією з приводу великої дамби на Нілі, котру будує остання. Насправді ж ці держави все ще не досягли угоди щодо об'єкта, а наприкінці травня глава єгипетської дипломатії Бадр Абделатті заявляв про "глухий кут" у цій ситуації, й зазначав, що це може призвести до відновлення напруженості в регіоні, передавало медіа Egypt Independent.

"Так само незабаром ми матимемо МИР між Ізраїлем та Іраном! Зараз відбувається багато дзвінків і зустрічей. Я багато чого роблю, і ніколи не отримую визнання, але це окей, ЛЮДИ розуміють. ЗРОБИМО БЛИЗЬКИЙ СХІД ЗНОВУ ВЕЛИКИМ!", – додав керівник Штатів.

Про російсько-українську війну Трамп не згадав.

15 червня Іран звинуватив Ізраїль у зриві переговорів зі США щодо ядерної угоди, а Сполучені Штати – у підтримці дій Ізраїлю. Для поновлення переговорів Іран вимагає від США засудити ізраїльські удари.