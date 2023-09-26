Напад у Косові. Поліція показала арсенал бойовиків: міномет, АГС, автомати – фото

Поліція Косова показала арсенал зброї та спорядження, вилучений у групи сербських бойовиків після зіткнення біля села Баньська. На озброєнні у незаконного формування знаходилися, крім іншого, міномет та автоматичний гранатомет. Фотографії опублікував Голос Америки.

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Поліція Косова організувала у місті Митровиця 25 вересня виставку зброї, яку було вилучено під час спецоперації в угруповання етнічних сербів біля села Баньська.

Судячи з експонатів виставки, на озброєнні групи були не тільки стрілецька зброя та броньовані автомобілі, а й РПГ, міномет і навіть АГС (автоматичний гранатомет станковий).

Як повідомив голова поліції Косова Газменд Ходжа, операція ще триває. Наразі в околицях монастиря біля Баньська, який був базою угруповання, виявлено стрілецька зброя різного калібру, міномет, вибухівка, детонатори, один важкий бронеавтомобіль, 24 автомобілі, два квадроцикли, 150 зарядів вибухівки, три безпілотники, 30 автоматів АК-47, шість кулеметів, 29 ручних гранатометів, понад 100 одиниць військового спорядження та запаси продовольства.

Як повідомляє Anadolu, міністр внутрішніх справ Косово Джелал Свецла заявив, що частина конфіскованої зброї, як встановлено, зроблена в Сербії у 2021 році.

Він також сказав, що за даними МВС, частина терористів пішла до Сербії, шестеро з них поранені й перебувають на лікуванні в лікарні Нові-Пазар у Сербії. МВС направило запит владі Сербії про їх видачу як обвинувачених у терористичних акціях.

"Ми хочемо, щоб цих шістьох передали владі Косова, щоб вони могли постати перед правосуддям. Ми також хочемо, щоб Сербія видала всіх членів цього угруповання, що зникли", – сказав Свецла.

24 вересня група з приблизно 30 озброєних етнічних сербів на броньованих автомобілях розпочала бій із поліцією біля села Баньська. У перестрілці загинув поліцейський та троє нападників. Згодом було знайдено ще одного загиблого бойовика.

Влада Косова оголосила 25 вересня днем ​​жалоби та назвала подію терористичною атакою "групи добре озброєних бойовиків, оснащених, професійно підготовлених і фінансованих" Сербією.

У відповідь президент Сербії Александар Вучич звинуватив керівництво Косова у проведенні антисербських "етнічних чисток" за підтримки нібито "частини міжнародної спільноти". Він заперечує причетність Белграда до нападу, який він назвав "абсолютно ганебним". Вучич вважає, що бойовики були місцевими сербами, які "не хочуть більше страждати від терору".

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав напад "неприйнятним" і закликав Косово та Сербію уникати нарощування напруженості та "негайно повернутися до діалогу за сприяння ЄС".

9 січня 2023 року Politico з посиланням на американських чиновників та внутрішні документи Білого дому повідомило, що Група Вагнера нарощує свою присутність у Сербії, що викликає занепокоєння у США.

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