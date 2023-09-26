Збройний напад сербів у Косові: Сербія шукає підтримки Росії – Politico

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся в понеділок з послом Росії для обговорення ситуації в Косові після збройного нападу групи сербів на місцеве село. Про це пише Politico.

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24 вересня група з приблизно 30 озброєних сербів на броньованих автомобілях напала на село Баньська та розпочала бій з поліцією. У перестрілці загинув поліцейський та троє нападників.

Влада Косова оголосила 25 вересня днем ​​жалоби й назвала подію терористичною атакою "групи добре озброєних бойовиків, оснащених, професійно підготовлених і фінансованих" Сербією.

У відповідь президент Сербії Вучич звинуватив керівництво Косова у проведенні антисербських "етнічних чисток" за підтримки нібито "частини міжнародної спільноти".

Вучич заперечує причетність Белграда до нападу, який він назвав "абсолютно ганебним". Він вважає, що бойовики були місцевими сербами, які "не хочуть більше страждати від терору".

На зустрічі Вучича з послом РФ Олександром Боцаном-Харченком, як повідомляється, обговорювалися спільні дії у зв'язку з інцидентом у Баньська. Росія, нагадує видання, не визнає незалежність Косова, зазначила, що "уважно стежить" за "потенційно небезпечною" ситуацією в Косово, і заявляє про "упереджене ставлення до сербів".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен назвав напад "неприйнятним" і закликав Косово та Сербію уникати нарощування напруженості та "негайно повернутися до діалогу за сприяння ЄС".

У липні 2022 року Вучич заявив, що "пекло чекає на всіх", якщо Захід не прийме вимоги лідера російських окупантів Володимира Путіна.

На думку Вучича, ордер на арешт Путіна "лише продовжить війну".

17 вересня Вучич заявив, що Євросоюз "занадто підтримує" Україну, тоді як Сербія не отримує підтримки в її намірі вступити до ЄС.

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