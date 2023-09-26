RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Збройний напад сербів у Косові: Сербія шукає підтримки Росії – Politico

Этот материал также доступен на русском
26.09.2023, 07:56
Збройний напад сербів у Косові: Сербія шукає підтримки Росії – Politico - Фото
Александар Вучич (Фото: EPA)

Президент Сербії Александар Вучич зустрівся в понеділок з послом Росії для обговорення ситуації в Косові після збройного нападу групи сербів на місцеве село. Про це пише Politico.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

24 вересня група з приблизно 30 озброєних сербів на броньованих автомобілях напала на село Баньська та розпочала бій з поліцією. У перестрілці загинув поліцейський та троє нападників.

Влада Косова оголосила 25 вересня днем ​​жалоби й назвала подію терористичною атакою "групи добре озброєних бойовиків, оснащених, професійно підготовлених і фінансованих" Сербією.

У відповідь президент Сербії Вучич звинуватив керівництво Косова у проведенні антисербських "етнічних чисток" за підтримки нібито "частини міжнародної спільноти".

Вучич заперечує причетність Белграда до нападу, який він назвав "абсолютно ганебним". Він вважає, що бойовики були місцевими сербами, які "не хочуть більше страждати від терору".

На зустрічі Вучича з послом РФ Олександром Боцаном-Харченком, як повідомляється, обговорювалися спільні дії у зв'язку з інцидентом у Баньська. Росія, нагадує видання, не визнає незалежність Косова, зазначила, що "уважно стежить" за "потенційно небезпечною" ситуацією в Косово, і заявляє про "упереджене ставлення до сербів".

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен назвав напад "неприйнятним" і закликав Косово та Сербію уникати нарощування напруженості та "негайно повернутися до діалогу за сприяння ЄС".

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
нападСербіяКосовоалександар вучічБаньська
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 