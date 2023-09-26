Вооруженное нападение сербов в Косово: Сербия ищет поддержки России – Politico

Президент Сербии Александар Вучич встретился в понедельник с послом России для обсуждения ситуации в Косово после вооруженного нападения группы сербов на местную деревню. Об этом пишет Politico.

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24 сентября группа из примерно 30 вооруженных сербов на бронированных автомобилях напала на село Баньска и вступила в бой с полицией. В перестрелке погиб полицейский и трое нападавших.

Власти Косово объявили 25 сентября днем ​​траура и назвали произошедшее террористической атакой "группы хорошо вооруженных боевиков, оснащенных, профессионально подготовленных и финансируемых" Сербией.

В ответ президент Сербии Вучич обвинил руководство Косово в проведении антисербских "этнических чисток" при поддержке якобы "части международного сообщества".

Вучич отрицает причастность Белграда к нападению, которое он назвал "абсолютно предосудительным". Он считает, что боевики были местными сербами, которые "не хотят больше страдать от террора".

На встрече Вучича с послом РФ Александром Боцаном-Харченко, как сообщается, обсуждались совместные действия в связи инцидентом в Баньска. Россия, напоминает издание, не признает независимость Косово, и заявила, что "внимательно следит" за "потенциально опасной" ситуацией в Косово и заявляет о "предвзятое отношение к сербам".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал нападение "неприемлемой" и призвал Косово и Сербию избегать наращивания напряженности и "немедленно вернуться к диалогу при содействии ЕС".

В июле 2022 года Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина.

17 сентября Вучич заявил, что Евросоюз "слишком уж поддерживает" Украину, в то время как Сербия не получает поддержки в ее намерении вступить в ЕС.

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