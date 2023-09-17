Президент Сербии сказал, что ЕС "слишком уж поддерживает" Украину
Президент Сербии Александар Вучич считает, что Евросоюз "слишком уж поддерживает" Украину, в то время как Сербия не получает поддержки в ее намерении вступить в ЕС. Об этом он сказал в интервью Financial Times.
Вучич пожаловался, что Украина в процессе ее вступления в ЕС получает несоразмерно большую поддержку от Евросоюза, в то время как Сербия такую поддержку "никогда не получала".
Он отметил, что Украине был предоставлен статус страны-кандидата всего через год после подачи ею заявки. Обсуждение начала переговоров о вступлении также, по его мнению, говорит о слишком большой поддержке.
Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2010 году. В 2014 году начались переговоры о вступлении, которые были затем приостановлены из-за политики Сербии в отношении Косово.
При этом, считает Вучич, Сербия сейчас "в гораздо лучшем состоянии", чем Румыния и Болгария во время их принятия в Евросоюз в 2007 году.
22 августа 2023 года президент Владимир Зеленский встретился с Вучичем на полях саммита Украина – Балканы в Афинах и оценил их разговор как "хороший".
- В июле 2022 года Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина.
- По мнению Вучича, ордер на арест Путина "только продлит войну".
- 25 апреля 2023 года глава МИД Сербии заявил, что государство изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины из-за ее голосования по Косово в Совете Европы.
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