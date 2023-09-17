Президент Сербии сказал, что ЕС "слишком уж поддерживает" Украину

Президент Сербии Александар Вучич считает, что Евросоюз "слишком уж поддерживает" Украину, в то время как Сербия не получает поддержки в ее намерении вступить в ЕС. Об этом он сказал в интервью Financial Times.

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Вучич пожаловался, что Украина в процессе ее вступления в ЕС получает несоразмерно большую поддержку от Евросоюза, в то время как Сербия такую поддержку "никогда не получала".

Он отметил, что Украине был предоставлен статус страны-кандидата всего через год после подачи ею заявки. Обсуждение начала переговоров о вступлении также, по его мнению, говорит о слишком большой поддержке.

Сербия подала заявку на вступление в ЕС в 2010 году. В 2014 году начались переговоры о вступлении, которые были затем приостановлены из-за политики Сербии в отношении Косово.

При этом, считает Вучич, Сербия сейчас "в гораздо лучшем состоянии", чем Румыния и Болгария во время их принятия в Евросоюз в 2007 году.

22 августа 2023 года президент Владимир Зеленский встретился с Вучичем на полях саммита Украина – Балканы в Афинах и оценил их разговор как "хороший".

В июле 2022 года Вучич заявил, что "ад ждет всех", если Запад не примет требования лидера российских оккупантов Владимира Путина.

По мнению Вучича, ордер на арест Путина "только продлит войну".

25 апреля 2023 года глава МИД Сербии заявил, что государство изменит отношение к поддержке территориальной целостности Украины из-за ее голосования по Косово в Совете Европы.

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