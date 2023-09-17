Президент Сербії сказав, що ЄС "занадто підтримує" Україну

Президент Сербії Александар Вучич вважає, що Євросоюз "занадто підтримує" Україну, тоді як Сербія не отримує підтримки у її намірі вступити до ЄС. Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times.

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Вучич поскаржився, що Україна в процесі її вступу до ЄС отримує непорівнянно велику підтримку від Євросоюзу, тоді як Сербія таку підтримку "ніколи не отримувала".

Він зазначив, що Україні було надано статус країни-кандидата лише через рік після подання нею заявки. Обговорення початку переговорів про вступ також, на його думку, говорить про надто велику підтримку.

Сербія подала заявку на вступ до ЄС у 2010 році. У 2014 році почалися переговори про вступ, які потім було призупинено через політику Сербії щодо Косова.

Водночас, вважає Вучич, Сербія зараз "у кращому стані", ніж Румунія та Болгарія під час їх прийняття до Євросоюзу у 2007 році.

22 серпня 2023 року президент Володимир Зеленський зустрівся з Вучичем на полях саміту "Україна – Балкани в Афінах" та оцінив їх розмову як "хорошу".

У липні 2022 року Вучич заявив, що "пекло чекає на всіх", якщо Захід не прийме вимоги лідера російських окупантів Володимира Путіна.

На думку Вучича, ордер на арешт Путіна "лише продовжить війну".

25 квітня 2023 року глава МЗС Сербії заявив, що держава змінить ставлення до підтримки територіальної цілісності України через її голосування щодо Косова в Раді Європи.

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