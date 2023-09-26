Нападение в Косово. Полиция показала арсенал боевиков: миномет, АГС, автоматы – фото

Полиция Косово показала арсенал оружия и снаряжения, изъятый у группы сербских боевиков после боестолкновения возле села Баньска. На вооружении у незаконного формирования находились, помимо прочего, миномет и автоматический гранатомет. Фотографии опубликовал Голос Америки.

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Полиция Косово организовала в городе Митровица 25 сентября выставку оружия, которое было изъято во время спецоперации у группировки этнических сербов возле села Баньска.

Судя по экспонатам выставки, на вооружении группы находились не только стрелковое оружие и бронированные автомобили, но и РПГ, миномет и даже АГС (автоматический гранатомет станковой).

Как сообщил глава полиции Косово Газменд Ходжа, операция еще продолжаются. На данный момент в окрестностях монастыря возле Баньска, который был базой группировки, обнаружено стрелковое оружие различного калибра, миномет, взрывчатка, детонаторы, один тяжелый бронеавтомобиль, 24 автомобиля, два квадроцикла, 150 зарядов взрывчатки, три беспилотника, 30 автоматов АК-47, шесть пулеметов, 29 ручных гранатометов, более 100 единиц военного снаряжения и запасы продовольствия.

Как сообщает Anadolu, министр внутренних дел Косово Джелал Свецла заявил, что часть конфискованного оружия, как установлено, произведена в Сербии в 2021 году.

Он также сказал, что по данным МВД часть террористов ушли в Сербию, шестеро из них ранены и находятся на лечении в больнице Нови-Пазар в Сербии. МВД направило запрос властям Сербии об их выдаче как обвиняемых в террористических акциях.

"Мы хотим, чтобы этих шестерых передали властям Косово, чтобы они могли предстать перед правосудием. Мы также хотим, чтобы Сербия выдала всех скрывшихся членов этой группировки", — сказал Свецла.

24 сентября группа из примерно 30 вооруженных этнических сербов на бронированных автомобилях вступила в бой с полицией возле села Баньска. В перестрелке погиб полицейский и трое нападавших. Впоследствии был найден еще один погибший боевик.

Власти Косово объявили 25 сентября днем ​​траура и назвали произошедшее террористической атакой "группы хорошо вооруженных боевиков, оснащенных, профессионально подготовленных и финансируемых" Сербией.

В ответ президент Сербии Александар Вучич обвинил руководство Косово в проведении антисербских "этнических чисток" при поддержке якобы "части международного сообщества". Он отрицает причастность Белграда к нападению, которое он назвал "абсолютно предосудительным". Вучич считает, что боевики были местными сербами, которые "не хотят больше страдать от террора".

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал нападение "неприемлемым" и призвал Косово и Сербию избегать наращивания напряженности и "немедленно вернуться к диалогу при содействии ЕС".

9 января 2023 года Politico со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы Белого дома сообщило, что Группа Вагнера наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает обеспокоенность в США.

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