ПВК Вагнера активизировалась в Сербии. В США обеспокоены этим – Politico
Частная военная компания Вагнера наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает озабоченность в США. Об этом сообщило в понедельник издание Politico со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы Белого дома.
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Вагнеровцы присутствуют во многих странах мира, таких как Сирия (являющейся одним из немногочисленных союзников России), Мадагаскар, Ливия и т.д. Но сейчас они усиливают свою активность даже в тех странах, где у США и союзников больше деловых и дипломатических интересов. Одна из них – Сербия.
В декабре вагнеровцы открыли в Сербии организацию под названием русско-сербский центр "Орлы". Ее заявленная цель – "информационное противостояние российским либералам, которые поехали в Сербию и пытаются вести там антироссийскую деятельность".
Еще одной причиной присутствия ЧВК в Сербии издание указывает нарастающую напряженность на границе с Косово.
Также вагнеровцы увеличивают свою активность в Мали и ЦАР, говорится в публикации.
"Правительство США обеспокоено тем, насколько ПВК Вагнера вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и грабит их минеральные богатства", – сказал собеседник Белого дома.
По его словам, у Вашингтона есть веские доказательства того, что жестокие методы, которые вагнеровцы используют, например, в Мали, лишь усугубляют ситуацию, создавая больше возможностей для экстремистов в стране.
- В декабре США ужесточили санкции против ЧВК Вагнера, предусматривающие жесткие ограничения на доступ к технологиям и оборудованию, произведенным в любой точке мира на американском оборудовании.
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