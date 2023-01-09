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ПВК Вагнера активизировалась в Сербии. В США обеспокоены этим – Politico

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2023, 17:16
ПВК Вагнера активизировалась в Сербии. В США обеспокоены этим – Politico - Фото
Эмблема ЧВК Вагнера (Фото - скриншот из видео)

Частная военная компания Вагнера наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает озабоченность в США. Об этом сообщило в понедельник издание Politico со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы Белого дома.

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Вагнеровцы присутствуют во многих странах мира, таких как Сирия (являющейся одним из немногочисленных союзников России), Мадагаскар, Ливия и т.д. Но сейчас они усиливают свою активность даже в тех странах, где у США и союзников больше деловых и дипломатических интересов. Одна из них – Сербия.

В декабре вагнеровцы открыли в Сербии организацию под названием русско-сербский центр "Орлы". Ее заявленная цель – "информационное противостояние российским либералам, которые поехали в Сербию и пытаются вести там антироссийскую деятельность".

Еще одной причиной присутствия ЧВК в Сербии издание указывает нарастающую напряженность на границе с Косово.

Также вагнеровцы увеличивают свою активность в Мали и ЦАР, говорится в публикации.

"Правительство США обеспокоено тем, насколько ПВК Вагнера вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и грабит их минеральные богатства", – сказал собеседник Белого дома.

По его словам, у Вашингтона есть веские доказательства того, что жестокие методы, которые вагнеровцы используют, например, в Мали, лишь усугубляют ситуацию, создавая больше возможностей для экстремистов в стране.

СПРАВКА. Частная военная компания Вагнера, основанная российским гражданином Евгением Пригожиным, – одно из вооруженных формирований, воюющих против Украины. Основной состав участвующих в войне России против Украины наемников ПВК Вагнера набран из заключенных российских тюрем. Недавно в ЧВК осуществили публичную казнь человека.
Андрій Водяний
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США чвк вагнера сербия
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