ПВК Вагнера активизировалась в Сербии. В США обеспокоены этим – Politico

Частная военная компания Вагнера наращивает свое присутствие в Сербии, что вызывает озабоченность в США. Об этом сообщило в понедельник издание Politico со ссылкой на американских чиновников и внутренние документы Белого дома.

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Вагнеровцы присутствуют во многих странах мира, таких как Сирия (являющейся одним из немногочисленных союзников России), Мадагаскар, Ливия и т.д. Но сейчас они усиливают свою активность даже в тех странах, где у США и союзников больше деловых и дипломатических интересов. Одна из них – Сербия.



В декабре вагнеровцы открыли в Сербии организацию под названием русско-сербский центр "Орлы". Ее заявленная цель – "информационное противостояние российским либералам, которые поехали в Сербию и пытаются вести там антироссийскую деятельность".



Еще одной причиной присутствия ЧВК в Сербии издание указывает нарастающую напряженность на границе с Косово.



Также вагнеровцы увеличивают свою активность в Мали и ЦАР, говорится в публикации.



"Правительство США обеспокоено тем, насколько ПВК Вагнера вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и грабит их минеральные богатства", – сказал собеседник Белого дома.



По его словам, у Вашингтона есть веские доказательства того, что жестокие методы, которые вагнеровцы используют, например, в Мали, лишь усугубляют ситуацию, создавая больше возможностей для экстремистов в стране.

СПРАВКА. Частная военная компания Вагнера, основанная российским гражданином Евгением Пригожиным, – одно из вооруженных формирований, воюющих против Украины. Основной состав участвующих в войне России против Украины наемников ПВК Вагнера набран из . Частная военная компания Вагнера, основанная российским гражданином Евгением Пригожиным, – одно из вооруженных формирований, воюющих против Украины. Основной состав участвующих в войне России против Украины наемников ПВК Вагнера набран из заключенных российских тюрем. Недавно в ЧВК осуществили публичную казнь человека.

В декабре США ужесточили санкции против ЧВК Вагнера, предусматривающие жесткие ограничения на доступ к технологиям и оборудованию, произведенным в любой точке мира на американском оборудовании.

Андрій Водяний

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