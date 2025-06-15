Трамп не проти, щоб Путін став посередником у конфлікті Ізраїлю з Іраном
Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти посередництва російського диктатора Володимира Путіна у конфлікті Ізраїлю та Ірану. Про це американський президент заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News.
Глава Штатів заявив, що був би "відкритим" до того, аби Путін став посередником в ірано-ізраїльському протистоянні.
"Він готовий. Він дзвонив мені з цього приводу. У нас була довга розмова про це [14 червня]", – сказав Трамп.
Також американський президент припустив, що США можуть втрутитися в ірано-ізраїльський конфлікт.
Водночас він повторив, що наразі Вашингтон не залучений у це протистояння.
- 15 квітня, коли ще відбувались американо-іранські переговори про ядерну програму, газета The Guardian повідомляла, що Вашингтон вимагає від Тегерана передати свої запаси збагаченого урану, наприклад, Росії. Також Іран консультувався з РФ перед перемовинами зі Штатами.
- 15 червня Іран звинуватив Ізраїль у зриві переговорів зі США щодо ядерної угоди, а Сполучені Штати – у підтримці дій Ізраїлю. Для поновлення переговорів Іран вимагає від США засудити ізраїльські удари.
- Згодом Трамп заявив, що Ірану та Ізраїлю слід укласти мирну угоду. Він стверджує, що це станеться "незабаром".
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