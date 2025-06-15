Трамп не проти, щоб Путін став посередником у конфлікті Ізраїлю з Іраном

Президент США заявив, що був би "відкритим" до цього

Дональд Трамп та Володимир Путін під час переговорів у Гельсінкі (Ілюстративне фото з 2018 року: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що не проти посередництва російського диктатора Володимира Путіна у конфлікті Ізраїлю та Ірану. Про це американський президент заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News.

Глава Штатів заявив, що був би "відкритим" до того, аби Путін став посередником в ірано-ізраїльському протистоянні.

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"Він готовий. Він дзвонив мені з цього приводу. У нас була довга розмова про це [14 червня]", – сказав Трамп.

Також американський президент припустив, що США можуть втрутитися в ірано-ізраїльський конфлікт.

Водночас він повторив, що наразі Вашингтон не залучений у це протистояння.