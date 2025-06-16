ЦАХАЛ заявив, що знищив третину пускових ракетних установок Ірану

Для авіаудару було задіяно близько 50 ізраїльських літаків

Авіація Ізраїлю (Фото: Israeli Air Force)

Армія оборони Ізраїлю знищила третину ракетних установок іранського режиму. Про це ЦАХАЛ повідомив у офіційному Telegram-каналі.

Стверджується, що в ніч проти 15 червня було знищено понад 20 ракет класу "земля-земля" за кілька хвилин до того, як Іран планував випустити їх по Ізраїлю.

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Близько 50 ізраїльських літаків завершили кілька хвиль ударів уночі, націлившись приблизно на 100 військових цілей в Ісфахані, що в центральній частині Ірану. Вони ідентифікували та завдали ударів по місцях зберігання ракет, пусковим установкам ракет класу "земля-земля", які були готові до запуску, та командним центрам, де пускові загони готувалися до виконання запусків у бік території Ізраїлю.

Крім того, в режимі реального часу пілоти виявили пусковий осередок ракет, який намагався здійснити запуск у бік Ізраїлю. Він був знищений разом із ракетами.

"З початку операції було знищено понад 120 ракетних пускових установок, що становить третину від загальної кількості пускових установок іранського режиму", – зазначили у ЦАХАЛ.