ЦАХАЛ заявил, что уничтожил треть пусковых ракетных установок Ирана

Для авиаудара были задействованы около 50 израильских самолетов

Авиация Израиля (Фото: Israeli Air Force)

Армия обороны Израиля уничтожила треть ракетных установок иранского режима. Об этом ЦАХАЛ сообщил в официальном Telegram-канале.

Утверждается, что в ночь на 15 июня были уничтожены свыше 20 ракет класса "земля-земля" за несколько минут до того, как Иран планировал выпустить их по Израилю.

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Около 50 израильских самолетов завершили несколько волн ударов ночью, нацелившись примерно на 100 военных целей в Исфахане, что в центральной части Ирана. Они идентифицировали и нанесли удары по местам хранения ракет, пусковым установкам ракет класса "земля-земля", которые были готовы к запуску, и командным центрам, где пусковые отряды готовились к выполнению запусков в сторону территории Израиля.

Кроме того, в режиме реального времени пилоты обнаружили пусковую ячейку ракет, которая пыталась совершить запуск в сторону Израиля. Она была уничтожена вместе с ракетами.

"С начала операции было уничтожено более 120 ракетных пусковых установок, что составляет треть от общего числа пусковых установок иранского режима", – отметили в ЦАХАЛ.