Иран атаковал Израиль ракетами: повреждены дома, среди 67 пострадавших есть ребенок – фото
Иран в ночь на 16 июня запустил по Израилю ракеты. В результате атаки есть раненые и погибшие, передают ЦАХАЛ, Sky News и The Times of Israel.
По информации Армии обороны Израиля, были атакованы центральные районы страны, в частности города Хайфа и Тель-Авив – зафиксированы падения ракет, возникли пожары. Также воздушная тревога была объявлена в Иерусалиме.
По информации израильской национальной медицинской службы Magen David Adom, доставлено в больницы 67 пострадавших из четырех разных мест происшествий. 30-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии, еще шестеро – в состоянии средней тяжести. Среди раненых есть младенец.
Сообщается, что в центральной части страны повреждены два многоквартирных дома, пострадали люди. В Тель-Авиве повреждена электросеть, сообщила израильская энергетическая компания.
"Бригады работают на местах, чтобы нейтрализовать угрозы безопасности, в частности риск поражения электрическим током из-за оборванных электрических проводов. В то же время проводятся работы по ремонту инфраструктуры и восстановлению электроснабжения", – сказано в сообщении.
Clash Report заявляет про удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе и публикует якобы кадры попадания. Однако информация требует подтверждения.
BREAKING: Iranian missile strike directly hits Haifa Refinery, fires reported. pic.twitter.com/9ffZRNwngR— Clash Report (@clashreport) June 16, 2025
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- Иранский ответный удар на атаку Израиля начался вечером 13 июня и длился чуть более часа. Тегеран направил около 150 ракет в две волны, есть пострадавшие среди жителей Израиля. 14 июня Иран снова ударил по Израилю. Ракеты попали в небоскреб и штаб-квартиру Вооруженных сил, погибли два человека, более 50 – ранены.
- 15 июня Нетаньяху назвал условия окончания операции против Ирана и обвинил страну в двух попытках убить президента США Трампа.