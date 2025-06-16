Иран атаковал Израиль ракетами: повреждены дома, среди 67 пострадавших есть ребенок – фото

Атака Ирана по Израилю (Фото: x.com/Mdais)

Иран в ночь на 16 июня запустил по Израилю ракеты. В результате атаки есть раненые и погибшие, передают ЦАХАЛ, Sky News и The Times of Israel.

По информации Армии обороны Израиля, были атакованы центральные районы страны, в частности города Хайфа и Тель-Авив – зафиксированы падения ракет, возникли пожары. Также воздушная тревога была объявлена в Иерусалиме.

По информации израильской национальной медицинской службы Magen David Adom, доставлено в больницы 67 пострадавших из четырех разных мест происшествий. 30-летняя пострадавшая находится в тяжелом состоянии, еще шестеро – в состоянии средней тяжести. Среди раненых есть младенец.

Пострадавший ребенок (Фото: x.com/mda_israel)

Сообщается, что в центральной части страны повреждены два многоквартирных дома, пострадали люди. В Тель-Авиве повреждена электросеть, сообщила израильская энергетическая компания.

"Бригады работают на местах, чтобы нейтрализовать угрозы безопасности, в частности риск поражения электрическим током из-за оборванных электрических проводов. В то же время проводятся работы по ремонту инфраструктуры и восстановлению электроснабжения", – сказано в сообщении.

Clash Report заявляет про удар по нефтеперерабатывающему заводу в Хайфе и публикует якобы кадры попадания. Однако информация требует подтверждения.