Нетаньяху назвал условия окончания операции против Ирана

Биньямин Нетаньяху (Фото: RONEN ZVULUN / EPA)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удары по Ирану прекратятся, когда его страна уничтожит мощности Исламской республики по изготовлению ядерного оружия, или когда Тегеран согласится отказаться от обогащения урана в соответствии с предложением президента США Дональда Трампа. Об этом израильский политик рассказал в интервью Fox News.

"Что ж, это закончится, когда мы уничтожим эти [ядерные] мощности, и мы это сделаем", – заявил премьер.

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Также Нетаньяху отреагировал на слова иранского министра иностранных дел Аббаса Арагчи, заявлявшего, что Иран перестанет бить по Израилю, если тот прекратит свои атаки. Тегеранский чиновник также обвинил Израиль в срыве переговоров Ирана с США по ядерному соглашению.

"Ну, во-первых, это чушь. Пока они вели переговоры, сам аятолла снова и снова писал в Твиттере: "Смерть Израилю. Израиль должен быть уничтожен". Так это какая-то добрая воля, правильно? Кроме этого, они [иранцы] были недобросовестными, потому что они обманывали. И мы видели это в наших разведданных. Это было очень четко. И США имели такие же разведданные. Одним из самых больших преимуществ нашего беспрецедентного сотрудничества, которое началось при президенте Трампе, является то, что мы делимся каждым кусочком информации", – ответил Нетаньяху.

Во-вторых, подчеркнул премьер, Израиль не согласится на перемирие, во время которого Иран сможет продолжить разработку ядерных бомб и баллистических ракет.

"Вопрос не в деэскалации. Вопрос не в прекращении огня. Вопрос стоит о том, чтобы остановить те вещи, которые угрожают нашему выживанию. И мы стремимся их остановить. И я думаю, что мы можем этого добиться. Однако, если они [иранцы] готовы принять условия президента Трампа, это уже другое дело", – добавил политик.