Нетаньягу назвав умови закінчення операції проти Ірану

Біньямін Нетаньягу (Фото: RONEN ZVULUN / EPA)

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що удари по Ірану припиняться, коли його країна знищить потужності Ісламської республіки з виготовлення ядерної зброї, або коли Тегеран погодиться відмовитися від збагачення урану згідно з пропозицією президента США Дональда Трампа. Про це ізраїльський політик розповів в інтерв'ю Fox News.

"Що ж, це закінчиться, коли ми знищимо ці [ядерні] потужності, і ми це зробимо", – заявив прем'єр.

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Також Нетаньягу відреагував на слова іранського міністра закордонних справ Аббаса Арагчі, котрий заявляв, що Іран перестане бити по Ізраїлю, якщо той припинить свої атаки. Тегеранський чиновник також звинуватив Ізраїль у зриві переговорів Ірану зі США стосовно ядерної угоди.

"Ну, по-перше, це нісенітниця. Поки вони вели переговори, сам аятола знову і знову писав у Твіттері: "Смерть Ізраїлю. Ізраїль має бути знищений". Тож це якась добра воля, правильно? Крім цього, вони [іранці] були недобросовісними, тому що вони обманювали. І ми бачили це в наших розвідданих. Це було дуже чітко. І США мали такі ж розвіддані. Однією з найбільших переваг нашої безпрецедентної співпраці, яка розпочалася за президента Трампа, є те, що ми ділимося кожним шматочком інформації", – відповів Нетаньягу.

По-друге, наголосив прем'єр, Ізраїль не погодиться на перемир'я, під час якого Іран зможе продовжити розробляти ядерні бомби та балістичні ракети.

"Питання не в деескалації. Питання не в припиненні вогню. Питання полягає в тому, щоб зупинити ті речі, які загрожують нашому виживанню. І ми прагнемо їх зупинити. І я думаю, що ми можемо цього досягти. Однак, якщо вони [іранці] готові прийняти умови президента Трампа, це вже інша справа", – додав політик.