Іран атакував Ізраїль ракетами: пошкоджено будинки, серед 67 постраждалих є немовля – фото

Під атакою була центральна частина країни, триває ліквідація наслідків

Атака Ірану Ізраїлем (Фото: x.com/Mdais)

Іран у ніч на 16 червня запустив по Ізраїлю ракети. В результаті атаки є поранені та загиблі, передають ЦАХАЛ, Sky News та The Times of Israel.

За інформацією Армії оборони Ізраїлю, було атаковано центральні райони країни, зокрема міста Хайфа та Тель-Авів – зафіксовано падіння ракет, виникли пожежі. Також повітряну тривогу було оголошено в Єрусалимі.

За інформацією ізраїльської національної медичної служби Magen David Adom, доставлено до лікарень 67 постраждалих із чотирьох різних місць. 30-річна постраждала перебуває у тяжкому стані, ще шестеро – у стані середньої тяжкості. Серед поранених є немовля.

Постраждала дитина (Фото: x.com/mda_israel)

Повідомляється, що в центральній частині країни пошкоджено два багатоквартирні будинки, постраждали люди. У Тель-Авіві пошкоджено електромережу, повідомила ізраїльська енергетична компанія.

"Бригади працюють на місцях, щоб нейтралізувати загрози безпеці, зокрема ризик ураження електричним струмом через обірвані електричні проводи. Водночас проводяться роботи з ремонту інфраструктури та відновлення електропостачання", – сказано в повідомленні.

Clash Report заявляє про удар по нафтопереробному заводу в Хайфі та нібито публікує кадри влучення. Однак інформація потребує підтвердження.