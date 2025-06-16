Іран атакував Ізраїль ракетами: пошкоджено будинки, серед 67 постраждалих є немовля – фото
Іран у ніч на 16 червня запустив по Ізраїлю ракети. В результаті атаки є поранені та загиблі, передають ЦАХАЛ, Sky News та The Times of Israel.
За інформацією Армії оборони Ізраїлю, було атаковано центральні райони країни, зокрема міста Хайфа та Тель-Авів – зафіксовано падіння ракет, виникли пожежі. Також повітряну тривогу було оголошено в Єрусалимі.
За інформацією ізраїльської національної медичної служби Magen David Adom, доставлено до лікарень 67 постраждалих із чотирьох різних місць. 30-річна постраждала перебуває у тяжкому стані, ще шестеро – у стані середньої тяжкості. Серед поранених є немовля.
Повідомляється, що в центральній частині країни пошкоджено два багатоквартирні будинки, постраждали люди. У Тель-Авіві пошкоджено електромережу, повідомила ізраїльська енергетична компанія.
"Бригади працюють на місцях, щоб нейтралізувати загрози безпеці, зокрема ризик ураження електричним струмом через обірвані електричні проводи. Водночас проводяться роботи з ремонту інфраструктури та відновлення електропостачання", – сказано в повідомленні.
Clash Report заявляє про удар по нафтопереробному заводу в Хайфі та нібито публікує кадри влучення. Однак інформація потребує підтвердження.
BREAKING: Iranian missile strike directly hits Haifa Refinery, fires reported. pic.twitter.com/9ffZRNwngR— Clash Report (@clashreport) June 16, 2025
- У ніч на 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- Іранський удар у відповідь на атаку Ізраїлю почався ввечері 13 червня і тривав трохи більше ніж годину. Тегеран спрямував близько 150 ракет у дві хвилі, є постраждалі серед мешканців Ізраїлю. 14 червня Іран знову вдарив по Ізраїлю. Ракети влучили у хмарочос та штаб-квартиру Збройних сил, загинули двоє людей, понад 50 – поранено.
- 15 червня Нетаньяху назвав умови закінчення операції проти Ірану та звинуватив країну у двох спробах убити президента США Трампа.