Как атаки Израиля сказалась на помощи Ирана России – военный обозреватель объяснил
Израиль "громит" Иран, уничтожив, в частности, треть пусковых ракетных установок страны. На фоне этого Тегеран вынужден думать о своей безопасности, а не о помощи России – и это плюс, сообщил в комментарии LIGA.net военный обозреватель и офицер Армии обороны Израиля Игаль Левин.
Он отметил, что на западе Ирана Израиль обеспечил себе воздушное господство и возможность для авиации действовать оперативно. Самолеты атакуют бомбами, заходя в воздушное пространство Ирана, а это было бы невозможно без давления на системы противовоздушной обороны.
Левин отметил, что, несмотря на то, что в российской Елабуге открыли завод по производству аналогов иранских "шахедов" под названием "Герань", Тегеран все равно поставлял части БпЛА в Россию. Однако на фоне того, что Израиль во время недавних атак мог уничтожить завод по производству "шахедов" в Иране, поставки запчастей могут снизиться.
"Даже в связи не с тем, что уничтожен завод, что само по себе хорошо. А в связи с тем, что Ирану самому сейчас это все нужно, а не для поставок в Россию", – сказал военный обозреватель.
Он отметил, что сюда также можно добавить не только "шахеды", но и ракеты, которые уничтожает Израиль и которые Иран выпускает по Израилю. Левин подчеркнул, что они уже не попадут в Россию и "не полетят на украинские головы", что косвенно тоже сказывается благоприятно.
По его словам, Иран сейчас находится в сложной ситуации, так как Израиль его громит. И Тегеран сейчас должен заниматься собой, а не думать о боеспособности России.
"У него не остается сил, чтобы и России еще что-то подкидывать", – резюмировал военный обозреватель.
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