Нетаньягу закликав іранців скинути режим, який "десятиліттями пригноблює власний народ"

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав громадян Ірану до повалення ісламського режиму, який "десятиліттями пригноблює власний народ". Про це він заявив у зверненні ввечері 13 червня.

Нетаньягу заявив, що Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану через дедалі більшу загрозу з боку ісламського режиму. За його словами, за першу добу ізраїльські сили вразили головний об’єкт зі збагачення урану, знищили частину ракетного арсеналу, військове керівництво та ядерних фахівців.

"Ісламський режим, який гнобив вас майже 50 років, загрожує знищити мою країну, Державу Ізраїль. Метою військової операції Ізраїлю є усунення цієї загрози, як ядерної загрози, так і загрози балістичних ракет для Ізраїлю", – сказав він.