Нетаньягу закликав іранців скинути режим, який "десятиліттями пригноблює власний народ"
Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу закликав громадян Ірану до повалення ісламського режиму, який "десятиліттями пригноблює власний народ". Про це він заявив у зверненні ввечері 13 червня.
Нетаньягу заявив, що Ізраїль розпочав масштабну операцію проти Ірану через дедалі більшу загрозу з боку ісламського режиму. За його словами, за першу добу ізраїльські сили вразили головний об’єкт зі збагачення урану, знищили частину ракетного арсеналу, військове керівництво та ядерних фахівців.
"Ісламський режим, який гнобив вас майже 50 років, загрожує знищити мою країну, Державу Ізраїль. Метою військової операції Ізраїлю є усунення цієї загрози, як ядерної загрози, так і загрози балістичних ракет для Ізраїлю", – сказав він.
Нетаньягу закликав іранців скористатися шансом і боротися за свою свободу, підкресливши, що нинішній режим "ніколи не був слабшим", і закликав громадян до повстання.
"Для вас настав час об’єднатися навколо вашого прапора і вашої історичної спадщини, відстоюючи свою свободу від злого і деспотичного режиму. Це ваша можливість піднятися і зробити так, щоб ваші голоси були почуті", – підсумував ізраїльський прем'єр.
- У ніч проти 13 червня Ізраїль розпочав операцію "Висхідний лев". ЦАХАЛ завдав "превентивного удару" по об'єктах ядерної програми Ірану, щоб завадити Тегерану отримати зброю масового ураження.
- Одразу після ударів США відхрестилися від цієї операції, запевнивши, що не беруть участі.
- Згодом стало відомо, що президент США Трамп погодив атаку Ізраїлю на Іран і лише вдавав, що виступає проти. Таким чином адміністрація Сполучених Штатів хотіла ввести в оману Іран і не дати йому можливості сховати людей, дотичних до розробки ядерної зброї.