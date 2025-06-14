Нетаньяху призвал иранцев свергнуть режим, что "десятилетиями угнетает собственный народ"
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан Ирана к свержению исламского режима, который "десятилетиями угнетает собственный народ". Об этом он заявил в обращении вечером 13 июня.
Нетаньяху заявил, что Израиль начал масштабную операцию против Ирана из-за растущей угрозы со стороны исламского режима. По его словам, за первые сутки израильские силы поразили главный объект по обогащению урана, уничтожили часть ракетного арсенала, военное руководство и ядерных специалистов.
"Исламский режим, притеснявший вас почти 50 лет, грозит уничтожить мою страну, Государство Израиль. Целью военной операции Израиля является устранение этой угрозы как ядерной угрозы, так и угрозы баллистических ракет для Израиля", – сказал он.
Нетаньяху призвал иранцев воспользоваться шансом и бороться за свою свободу, подчеркнув, что нынешний режим "никогда не был слабее", и призвал граждан к восстанию.
"Для вас пора объединиться вокруг вашего флага и вашего исторического наследия, отстаивая свою свободу от злого и деспотического режима. Это ваша возможность подняться и сделать так, чтобы ваши голоса были услышаны", – подытожил израильский премьер.
- В ночь на 13 июня Израиль начал операцию "Восходящий лев". ЦАХАЛ нанес "превентивный удар" по объектам ядерной программы Ирана, чтобы помешать Тегерану получить оружие массового поражения.
- Сразу после ударов США открестились от этой операции, заверив, что не участвуют.
- Впоследствии стало известно, что президент США Трамп согласовал атаку Израиля на Иран и лишь делал вид, что выступает против. Таким образом администрация Соединенных Штатов хотела ввести в заблуждение Иран и не дать ему возможности скрыть людей, причастных к разработке ядерного оружия.