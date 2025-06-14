Нетаньяху призвал иранцев свергнуть режим, что "десятилетиями угнетает собственный народ"

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал граждан Ирана к свержению исламского режима, который "десятилетиями угнетает собственный народ". Об этом он заявил в обращении вечером 13 июня.

Нетаньяху заявил, что Израиль начал масштабную операцию против Ирана из-за растущей угрозы со стороны исламского режима. По его словам, за первые сутки израильские силы поразили главный объект по обогащению урана, уничтожили часть ракетного арсенала, военное руководство и ядерных специалистов.

"Исламский режим, притеснявший вас почти 50 лет, грозит уничтожить мою страну, Государство Израиль. Целью военной операции Израиля является устранение этой угрозы как ядерной угрозы, так и угрозы баллистических ракет для Израиля", – сказал он.