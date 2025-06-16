Премьер Израиля не исключает убийства верховного лидера Ирана

На вопрос, действительно ли Израиль нацелится на Хаменеи, Нетаньяху ответил, что страна "делает то, что нам нужно"

Беньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun/EPA)

Атака на верховного лидера Ирана Али Хаменеи положит конец, а не приведет к эскалации войны между Израилем и Ираном, вспыхнувшей в конце минувшей недели. Об этом в интервью американскому телеканалу ABC News сообщил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

На вопрос журналиста о том, что президент США Дональд Трамп якобы отклонил план Израиля по убийству верховного лидера Ирана, так как обеспокоен эскалацией конфликта, Нетаньяху ответил: "Это не приведет к эскалации конфликта, это положит конец конфликту".

Читайте также Израиль ударил не только по Ирану, но и по репутации Трампа

"У нас есть полвека конфликта, который распространяет этот режим, терроризирующий всех на Ближнем Востоке. Он бомбил нефтяные месторождения Aramco в Саудовской Аравии; распространяет терроризм, подрывную деятельность и саботаж всюду. Иран хочет вечной войны, и они подводят нас на грань ядерной войны", — продолжил премьер Израиля.

Он утверждает, что Израиль предотвращает это и пресекает агрессию. На уточняющий вопрос, действительно ли Израиль нацелится на Хаменеи, Нетаньяху ответил, что страна "делает то, что нам нужно".

"Я не собираюсь вдаваться в подробности, но мы нацелились на их ведущих ученых-ядерщиков. Это фактически ядерная команда Гитлера", – отметил премьер Израиля.

Нетаньяху добавил, что в интересах США поддержать Израиль, который стремится ликвидировать ядерную программу Ирана.