NYT: Іран готовий вдарити по американських базах, якщо США приєднаються до атак

Солдати США (Ілюстративне фото: Valda Kalnina/EPA)

Іран може завдати ударів по американських базах на Близькому Сході, якщо США приєднаються до атак по країні з боку Ізраїлю. Про це повідомила газета The New York Times із посиланням на неназваних американських посадовців, обізнаних з розвідувальними звітами.

Вони розповіли, що Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо сили США приєднаються до бойових дій.

Медіа пише, що Сполучені Штати відправили до Європи близько 30 літаків-заправників, які можуть бути використані для допомоги винищувачам, що захищають американські бази, або для розширення дальності польоту бомбардувальників, залучених у будь-якому можливому ударі по іранських ядерних об'єктах.

NYT зазначає, що серед американських посадовців зростають побоювання щодо ширшої війни, оскільки Ізраїль тисне на Білий дім, щоб той втрутився у конфлікт з Іраном.

Якщо США приєднаються до ізраїльської кампанії та завдадуть удару по Фордо, ключовому іранському ядерному об'єкту, хусити ймовірно відновлять удари по кораблях у Червоному морі, заявили посадовці. Вони додали, що іранські проксі в Іраку та Сирії також можуть спробувати атакувати американські бази там.

Інші посадовці заявили, що у разі атаки з боку США Іран може почати мінувати Ормузьку протоку, що має на меті заблокувати американські військові кораблі в Перській затоці.

Командування привело американські війська у стан підвищеної готовності на військових базах по всьому регіону, зокрема в Об'єднаних Арабських Еміратах, Йорданії та Саудівській Аравії. США мають понад 40 000 військовослужбовців, розгорнутих на Близькому Сході, пише медіа.

Два іранських посадовці заявили в коментарі NYT, що країна атакуватиме американські бази на Близькому Сході, починаючи з тих, що в Іраку, якщо США приєднаються до конфлікту.

Телеканал NBC News із посиланням на чинних та колишніх посадовців повідомляє, що президент США Дональд Трамп розглядає низку варіантів щодо Ірану, включаючи можливий удар Штатів по країні.

Про це стало відомо після зустрічі американського президента зі своєю командою з національної безпеки в ситуаційній кімнаті Білого дому.

Спеціального посланника з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа, голову Об'єднаного комітету начальників штабів Дена Кейна та інших військових посадовців помітили, як вони виходили з Білого дому після завершення зустрічі.

12 канал Ізраїлю із посиланням на високопосадовців країни пише, що США можуть приєднатися до ударів по Ірану увечері 17 червня. Співрозмовники заявили, що Трамп схильний активно підтримувати приєднання до цього протистояння.

16 червня WSJ повідомляло, що Іран через посередників сигналізує, що прагне деескалації та відновлення переговорів.

Трамп вважає "справжній кінець" кращим за припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

17 червня Трамп заявив, що вимагає беззастережної капітуляції від Ірану і натякнув на можливу ліквідацію верховного лідера країни.

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