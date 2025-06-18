NYT: Иран готов ударить по американским базам, если США присоединятся к атакам

Солдаты США (Иллюстративное фото: Valda Kalnina/EPA)

Иран может нанести удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к атакам по стране со стороны Израиля. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на неназванных американских чиновников, ознакомленных с разведывательными отчетами.

Они рассказали, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам в регионе, если силы США присоединятся к боевым действиям.

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Медиа пишет, что Соединенные Штаты отправили в Европу около 30 самолетов-заправщиков, которые могут быть использованы для помощи истребителям, защищающим американские базы, или для расширения дальности полета бомбардировщиков, вовлеченных в любом возможном ударе по иранским ядерным объектам.

NYT отмечает, что среди американских чиновников растут опасения относительно более масштабной войны, поскольку Израиль давит на Белый дом, чтобы тот вмешался в конфликт с Ираном.

Если США присоединятся к израильской кампании и нанесут удар по Фордо, ключевому иранскому ядерному объекту, хуситы вероятно возобновят удары по кораблям в Красном море, заявили чиновники. Они добавили, что иранские прокси в Ираке и Сирии также могут попытаться атаковать американские базы там.

Другие чиновники заявили, что в случае атаки со стороны США Иран может начать минировать Ормузский пролив с целью заблокировать американские военные корабли в Персидском заливе.

Командование привело американские войска в состояние повышенной готовности на военных базах по всему региону, в частности в Объединенных Арабских Эмиратах, Иордании и Саудовской Аравии. США имеют более 40 000 военнослужащих, развернутых на Ближнем Востоке, пишет медиа.

Два иранских чиновника заявили в комментарии NYT, что страна будет атаковать американские базы на Ближнем Востоке, начиная с тех, что в Ираке, если США присоединятся к конфликту.

Телеканал NBC News со ссылкой на действующих и бывших чиновников сообщает, что президент США Дональд Трамп рассматривает ряд вариантов по Ирану, включая возможный удар Штатов по стране.

Об этом стало известно после встречи американского президента со своей командой национальной безопасности в ситуационной комнате Белого дома.

Специального посланника по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа, председателя Объединенного комитета начальников штабов Дэна Кейна и других военных чиновников заметили, как они выходили из Белого дома после завершения встречи.

12-й канал Израиля со ссылкой на чиновников страны пишет, что США могут присоединиться к ударам по Ирану вечером 17 июня. Собеседники заявили, что Трамп склонен активно поддерживать присоединение к этому противостоянию.

16 июня WSJ сообщало, что Иран через посредников сигнализирует, что стремится к деэскалации и возобновлению переговоров.

Трамп считает "настоящий конец" лучше прекращения огня между Израилем и Ираном.

17 июня Трамп заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана и намекнул на возможную ликвидацию верховного лидера страны.