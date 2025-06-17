Трамп считает, что "настоящий конец" лучше прекращения огня между Израилем и Ираном

Дональд Трамп (Фото: WILL OLIVER/EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что стремится к "настоящему концу" конфликта между Израилем и Ираном, а не просто прекращению огня. Между тем министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи может столкнуться с судьбой президента Ирака Саддама Хусейна. Об этом сообщает CNN.

Трамп пообщался с журналистами на борту самолета Air Force One, когда возвращался в Вашингтон с саммита G7 в Канаде.

На вопрос, что может быть лучше прекращения огня между Израилем и Ираном, он заявил о "конце".

"Конец, настоящий конец, а не прекращение огня. Конец. Или полный отказ [от ядерного оружия]. Это тоже нормально", – сказал президент США.

В то же время министр обороны Израиля Исраэль Кац на встрече высокопоставленных израильских военных чиновников в Тель-Авиве заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи может столкнуться с судьбой президента Ирака Саддама Хусейна.

"Я предостерегаю иранского диктатора от продолжения военных преступлений и обстрела ракетами израильских граждан. Он должен помнить, какой была судьба диктатора в граничащей с Ираном стране, которая избрала этот путь против государства Израиль", – сказал Кац.

После вторжения войск под руководством США в Ирак в 2003 году Саддам был схвачен и приговорен к смертной казни через повешение.