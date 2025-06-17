Трамп требует капитуляции Ирана и намекает на возможное убийство верховного лидера

Дональд Трамп (Фото: ЭРА/Alexander Drago)

Президент США Дональд Трамп требует безоговорочной капитуляции от Ирана и намекнул на возможную ликвидацию верховного лидера страны аятоллы Али Хаменеи. Об этом он заявил в соцсети Truth Social.

"Мы точно знаем, где скрывается так называемый "Верховный лидер". Он является легкой мишенью, но там он в безопасности – мы не собираемся его доставать (убивать!). По крайней мере, пока", – написал он.

Также Трамп отметил, что не хочет, чтобы ракеты летели по гражданскому населению или американским солдатам. Он подчеркнул, что терпение заканчивается.

Президент США заявил, что в настоящее время небо Ирана находится под "полным и тотальным" контролем. У Тегерана было много "хороших небесных трекеров" и другого оборонного оборудования, но, по его словам, это не идет ни в какое сравнение с "американскими штучками".

"Никто не делает это лучше старых добрых США... Безоговорочная капитуляция", – сообщил Трамп.