Израиль заявил о ликвидации уже второго командующего Центральным штабом Ирана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации нового командующего Центральным штабом вооруженных сил Ирана Али Шадмани, назначенного на должность после убийства его предшественника Голамали Рашида в начале операции "Восходящий лев".
Шадмани был убит израильским авиаударом вечером 16 июня.
"После получения точных разведывательных данных военно-воздушные силы нанесли удар по укомплектованному командному центру в самом сердце Тегерана и ликвидировали Али Шадмани, высшего военного командира и ближайшую фигуру к Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи", – заявили в ЦАХАЛ.
Али Шадмани возглавлял Центральный штаб Хатам-аль-Анбия, также известный как военное командование Ирана по чрезвычайным ситуациям.
Хаменеи назначил его 13 июня и присвоил звание генерал-майора. Его предшественник генерал-лейтенант Голамали Рашид был убит в тот же день раньше во время первых ударов Израиля по Ирану.
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