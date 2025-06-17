Ізраїль заявив про ліквідацію вже другого командувача Центрального штабу Ірану

Алі Шадмані (Фото: @khamenei_ir)

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію нового командувача Центрального штабу збройних сил Ірану Алі Шадмані, який був призначений на посаду після вбивства його попередника Голамалі Рашида на початку операції "Висхідний лев".

Шадмані був убитий ізраїльським авіаударом ввечері 16 червня.

"Після отримання точних розвідувальних даних військово-повітряні сили завдали удару по укомплектованому командному центру в самому серці Тегерана й ліквідували Алі Шадмані, найвищого військового командира та найближчу постать до Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї", – заявили в ЦАХАЛ.

Алі Шадмані очолював Центральний штаб Хатам-аль-Анбія, також відомий як військове командування Ірану з надзвичайних ситуацій.

Хаменеї призначив його 13 червня й надав звання генерал-майора. Його попередник генерал-лейтенант Голамалі Рашид був убитий в той же день раніше під час перших ударів Ізраїля по Ірану.