Хаменеи пригрозил США "непоправимым вредом" в случае присоединения к ударам по Ирану
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что присоединение к израильским ударам, направленным против его государства, "приведет к непоправимому вреду" для американцев. Его слова приводит агентство Associated Press.
Комментарии 86-летнего Хаменеи прозвучали в заявлении, которое зачитал ведущий государственного телевидения на фоне неподвижного изображения лидера Ирана.
Непонятно почему он сам не появился в эфире, как делал это ранее с начала израильских атак в пятницу.
"Любое военное вмешательство США в этой области, несомненно, приведет к непоправимому ущербу для них", — говорится в заявлении.
17 июня газета The New York Times писала, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам в регионе, если силы США присоединятся к боевым действиям.
Два иранских чиновника подтвердили, что страна будет атаковать американские базы на Ближнем Востоке, начиная с тех, что в Ираке, если Штаты присоединятся к конфликту.
- 16 июня Нетаньяху сказал, что атака на Хаменеи положит конец, а не приведет к эскалации войны между Израилем и Ираном, которая вспыхнула в конце прошлой недели.
- 17 июня Трамп заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана, и намекнул на возможную ликвидацию верховного лидера страны.