Хаменеи пригрозил США "непоправимым вредом" в случае присоединения к ударам по Ирану

17 июня NYT писала, что Иран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США присоединятся к атакам

Али Хаменеи (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что присоединение к израильским ударам, направленным против его государства, "приведет к непоправимому вреду" для американцев. Его слова приводит агентство Associated Press.

Комментарии 86-летнего Хаменеи прозвучали в заявлении, которое зачитал ведущий государственного телевидения на фоне неподвижного изображения лидера Ирана.

Непонятно почему он сам не появился в эфире, как делал это ранее с начала израильских атак в пятницу.

"Любое военное вмешательство США в этой области, несомненно, приведет к непоправимому ущербу для них", — говорится в заявлении.

17 июня газета The New York Times писала, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам в регионе, если силы США присоединятся к боевым действиям.

Два иранских чиновника подтвердили, что страна будет атаковать американские базы на Ближнем Востоке, начиная с тех, что в Ираке, если Штаты присоединятся к конфликту.

16 июня Нетаньяху сказал, что атака на Хаменеи положит конец, а не приведет к эскалации войны между Израилем и Ираном, которая вспыхнула в конце прошлой недели.

17 июня Трамп заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана, и намекнул на возможную ликвидацию верховного лидера страны.