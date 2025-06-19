The Guardian: Трамп не одобрил удар по Ирану из-за сомнений в эффективности бомбы GBU-57

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп предложил представителям Минобороны нанести удары по Ирану только при условии, что бомба GBU-57 гарантированно уничтожит критически важный объект по обогащению урана в Фордо. Об этом сообщили собеседники The Guardian.

Трампу сообщили, что бомба GBU-57 (вес 13,6 тонны) уничтожит объект, однако он, по данным собеседника, не полностью убежден в этом.

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Вероятно, из-за этого президент США пока не одобрил удары по Ирану.

Собеседник также отметил, что, по мнению Трампа, угроза вмешательства США подтолкнет Иран к переговорам. Также у Пентагона есть мнение, что уничтожить объект в Фордо может только тактическое ядерное оружие, а его использование Трамп не рассматривает.

Отмечается, что использование обычных бомб даже с несколькими GBU-57 не позволит достать достаточно глубоко под землю, а только обрушит тоннели на объекте и похоронит его под завалами.

Для полного уничтожения Фордо, который, по оценкам израильской разведки, расположен на глубине до 90 метров, США нужно нанести удар обычными бомбами, а затем сбросить тактическую ядерную бомбу.

"Эта ситуация подчеркивает сложный характер такого удара и то, какой успех у него будет: сброс GBU-57, вероятно, задержит способность Ирана получать уран для оружия на несколько лет, но не завершит программу полностью", – отмечают журналисты.