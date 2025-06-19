Bloomberg: Американські посадовці готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями

Напередодні Дональд Трамп заявив, що поки не ухвалив остаточного рішення щодо Ірану

Удари по Ірану (Фото: Abedin Taherkenareh / EPA)

Високопосадовці США готуються до можливості удару по Ірану найближчими днями, що є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт з Тегераном. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Ситуація все ще розвивається і може змінитися, додали співрозмовники. Деякі люди вказали на потенційні плани щодо удару у вихідні.

Вищі керівники кількох федеральних агентств також почали готуватися до нападу, розповів один зі співрозмовників.

У середу президент США Дональд Трамп заявив журналістам у Білому домі, що в нього є "ідеї щодо того, що робити" і що він воліє ухвалити "остаточне рішення за секунду до його настання", оскільки ситуація на Близькому Сході нестабільна.

Кілька годин тому американський президент, коли його запитали, чи наближається він до атаки на Іран, сказав: "Я можу це зробити. Я можу цього не зробити".

Посадовець Білого дому у коментарі Bloomberg заявив, що всі варіанти залишаються на столі.