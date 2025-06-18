"Ніхто не знає, що я хочу зробити". Трамп зробив заяву про можливий удар по Ірану
Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливого військового втручання Сполучених Штатів в Іран. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, передає CNN.
"Ви навіть не знаєте, що я збираюся це зробити. Ви не знаєте. Я можу це зробити, я можу цього не зробити. Я маю на увазі, ніхто не знає, що я збираюся зробити", – сказав Трамп.
Трамп зазначив, що іранська сторона вже зверталася з ініціативою переговорів, але, за його словами, "вже дуже пізно говорити".
"Я сказав: чому ви не почали переговори зі мною до всіх цих смертей і руйнувань?" – заявив він, додаючи, що "різниця між тим, що є зараз, і тим, що було тиждень тому – величезна".
Трамп також звернувся до верховного лідера Ірану, коли його запитали про нещодавні заяви Алі Хаменеї про те, що його країна "ніколи не здасться" у конфлікті з Ізраїлем.
"Кажу вам, удачі", – сказав Трамп.
На запитання, коли його терпіння щодо Ірану закінчиться, Трамп відповів, що "воно вже закінчилося". Однак президент зазначив, що "ще нічого не пізно", коли йдеться про дипломатичне вирішення.
- 17 червня газета The New York Times писала, що Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо сили США приєднаються до бойових дій.
- 18 червня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що приєднання до ізраїльських ударів, спрямованих проти його держави, "призведе до непоправної шкоди" для американців.