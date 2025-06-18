"Ніхто не знає, що я хочу зробити". Трамп зробив заяву про можливий удар по Ірану

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявив, що ще не ухвалив остаточного рішення щодо можливого військового втручання Сполучених Штатів в Іран. Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, передає CNN.

"Ви навіть не знаєте, що я збираюся це зробити. Ви не знаєте. Я можу це зробити, я можу цього не зробити. Я маю на увазі, ніхто не знає, що я збираюся зробити", – сказав Трамп.

Трамп зазначив, що іранська сторона вже зверталася з ініціативою переговорів, але, за його словами, "вже дуже пізно говорити".

"Я сказав: чому ви не почали переговори зі мною до всіх цих смертей і руйнувань?" – заявив він, додаючи, що "різниця між тим, що є зараз, і тим, що було тиждень тому – величезна".

Трамп також звернувся до верховного лідера Ірану, коли його запитали про нещодавні заяви Алі Хаменеї про те, що його країна "ніколи не здасться" у конфлікті з Ізраїлем.

"Кажу вам, удачі", – сказав Трамп.

На запитання, коли його терпіння щодо Ірану закінчиться, Трамп відповів, що "воно вже закінчилося". Однак президент зазначив, що "ще нічого не пізно", коли йдеться про дипломатичне вирішення.

17 червня газета The New York Times писала, що Іран підготував ракети та інше військове обладнання для ударів по американських базах у регіоні, якщо сили США приєднаються до бойових дій.

18 червня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що приєднання до ізраїльських ударів, спрямованих проти його держави, "призведе до непоправної шкоди" для американців.