"Никто не знает, что я хочу сделать". Трамп сделал заявление о возможном ударе по Ирану

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп заявил, что еще не принял окончательного решения о возможном военном вмешательстве Соединенных Штатов в Иран. Об этом он сообщил в ходе общения с журналистами, передает CNN.

"Вы даже не знаете, что я собираюсь это сделать. Вы не знаете. Я могу это сделать, я могу этого не сделать. Я имею в виду, никто не знает, что я собираюсь сделать", – сказал Трамп.

Трамп отметил, что иранская сторона уже обращалась с инициативой переговоров, но, по его словам, "уже очень поздно говорить".

"Я сказал: почему вы не начали переговоры со мной до всех этих смертей и разрушений?" – заявил он, добавляя, что "разница между тем, что есть сейчас, и тем, что было неделю назад, – огромная".

Трамп также обратился к верховному лидеру Ирана, когда его спросили о недавних заявлениях Али Хаменеи о том, что его страна "никогда не сдастся" в конфликте с Израилем.

"Говорю вам, удачи", – сказал Трамп.

На вопрос, когда его терпение относительно Ирана закончится, Трамп ответил, что "оно уже закончилось". Однако президент отметил, что "еще ничего не поздно", когда речь идет о дипломатическом решении.

17 июня газета The New York Times писала, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам в регионе, если силы США присоединятся к боевым действиям.

18 июня верховный лидер Ирана Али Хаменеи предупредил Соединенные Штаты, что присоединение к израильским ударам, направленным против его государства, "приведет к непоправимому ущербу" для американцев.