Ізраїль має план Б на випадок, якщо Трамп відмовить у допомозі з Іраном – Axios

Бомбовий удар по ядерному об'єкту у Фордоу може замінити висадка ізраїльського десанту, повідомили співбесідники видання

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Ізраїль розробив план самостійної атаки на іранський об'єкт зі збагачення урану Фордоу, якщо президент США Дональд Трамп не погодить удар по ньому американськими силами. Про це повідомляє Axios із посиланням на американських чиновників.

Співбесідники видання заявили, що ізраїльська сторона повідомила адміністрацію Трампа, що хоча вони не можуть досягти достатньо глибоко в гору, де розміщений Фордоу, бомбами, вони можуть зробити це "за допомогою людей".

Ізраїльські спецпризначенці провели таку операцію минулого вересня, хоча й у менших масштабах, коли знищили підземний ракетний завод у Сирії, встановивши й підірвавши вибухівку.

Тепер, коли Ізраїль має повний контроль над повітряним простором Ірану та завдав важкого удару по іранській армії, план самостійної атаки Ізраїлю виглядає більш реалістичним.

Утім, за словами співрозмовників Axios, ізраїльські чиновники вважають, що Трамп схвалить удар США по ядерних об'єктах Ірану.

Раніше Трамп заявив, що ще не ухвалював рішення щодо участі Сполучених Штатів.

"У мене є ідеї. Але я люблю ухвалювати рішення в останню секунду", – сказав президент США.

За даними співбесідників видання, Трамп вважає, що збереження неоднозначності щодо його рішень чинить більший тиск на Іран.