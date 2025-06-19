У Израиля есть план Б на случай, если Трамп откажет в помощи с Ираном – Axios
Израиль разработал план самостоятельной атаки на иранский объект по обогащению урана Фордоу, если президент США Дональд Трамп не согласует удар по нему американскими силами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.
Собеседники издания заявили, что израильская сторона сообщила администрации Трампа, что хотя они не могут достичь достаточно глубоко в гору, где расположен Фордоу, бомбами, они могут сделать это "с помощью людей".
Израильский спецназ провел такую операцию в прошлом сентябре, хотя и в меньших масштабах, когда уничтожил подземный ракетный завод в Сирии, установив и взорвав взрывчатку.
Теперь, когда Израиль получил полный контроль над воздушным пространством Ирана и нанес тяжелый удар по иранской армии, план самостоятельной атаки Израиля выглядит более реалистичным.
Впрочем, по словам собеседников Axios, израильские чиновники считают, что Трамп одобрит удар США по ядерным объектам Ирана.
Ранее Трамп заявил, что еще не принимал решения об участии Соединенных Штатов.
"У меня есть идеи. Но я люблю принимать решения в последнюю секунду", – сказал президент США.
По данным собеседников издания, Трамп считает, что сохранение неоднозначности по его решениям оказывает большее давление на Иран.
- 16 июня WSJ сообщало, что Иран через посредников сигнализирует, что стремится к деэскалации и возобновлению переговоров.
- 17 июня Трамп заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана, и намекнул на возможную ликвидацию верховного лидера страны.
- 18 июня Трамп заявил, что никто не знает, что он собирается сделать. Имелось в виду возможное военное вмешательство Соединенных Штатов в Иран.