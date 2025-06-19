У Израиля есть план Б на случай, если Трамп откажет в помощи с Ираном – Axios

Бомбовый удар по ядерному объекту в Фордоу может заменить высадка израильского десанта, сообщили собеседники издания

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Израиль разработал план самостоятельной атаки на иранский объект по обогащению урана Фордоу, если президент США Дональд Трамп не согласует удар по нему американскими силами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники издания заявили, что израильская сторона сообщила администрации Трампа, что хотя они не могут достичь достаточно глубоко в гору, где расположен Фордоу, бомбами, они могут сделать это "с помощью людей".

Израильский спецназ провел такую операцию в прошлом сентябре, хотя и в меньших масштабах, когда уничтожил подземный ракетный завод в Сирии, установив и взорвав взрывчатку.

Теперь, когда Израиль получил полный контроль над воздушным пространством Ирана и нанес тяжелый удар по иранской армии, план самостоятельной атаки Израиля выглядит более реалистичным.

Впрочем, по словам собеседников Axios, израильские чиновники считают, что Трамп одобрит удар США по ядерным объектам Ирана.

Ранее Трамп заявил, что еще не принимал решения об участии Соединенных Штатов.

"У меня есть идеи. Но я люблю принимать решения в последнюю секунду", – сказал президент США.

По данным собеседников издания, Трамп считает, что сохранение неоднозначности по его решениям оказывает большее давление на Иран.