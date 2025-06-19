Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни

Накануне Дональд Трамп заявил, что пока не принял окончательного решения по Ирану

Удары по Ирану (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности удара по Ирану в ближайшие дни, что является признаком того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.

Ситуация все еще развивается и может измениться, добавили собеседники. Некоторые люди указали на потенциальные планы удара в выходные.

Высшие руководители нескольких федеральных агентств тоже начали готовиться к нападению, рассказал один из собеседников.

В среду президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него есть "идеи по поводу того, что делать" и что он предпочитает принять "окончательное решение за секунду до его наступления", поскольку ситуация на Ближнем Востоке нестабильна.

Несколько часов назад американский президент, когда его спросили, приближается ли он к атаке на Иран, сказал: "Я могу это сделать. Я могу этого не сделать".

Чиновник Белого дома в комментарии Bloomberg заявил, что все варианты остаются на столе.