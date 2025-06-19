Bloomberg: Американские чиновники готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни
Высокопоставленные чиновники США готовятся к возможности удара по Ирану в ближайшие дни, что является признаком того, что Вашингтон готовит инфраструктуру для прямого вступления в конфликт с Тегераном. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных собеседников, осведомленных в этом вопросе.
Ситуация все еще развивается и может измениться, добавили собеседники. Некоторые люди указали на потенциальные планы удара в выходные.
Высшие руководители нескольких федеральных агентств тоже начали готовиться к нападению, рассказал один из собеседников.
В среду президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что у него есть "идеи по поводу того, что делать" и что он предпочитает принять "окончательное решение за секунду до его наступления", поскольку ситуация на Ближнем Востоке нестабильна.
Несколько часов назад американский президент, когда его спросили, приближается ли он к атаке на Иран, сказал: "Я могу это сделать. Я могу этого не сделать".
Чиновник Белого дома в комментарии Bloomberg заявил, что все варианты остаются на столе.
- 17 июня Трамп заявил, что требует безоговорочной капитуляции от Ирана, и намекнул на возможную ликвидацию верховного лидера страны.
- В тот же день NYT писала, что Иран подготовил ракеты и другое военное оборудование для ударов по американским базам в регионе, если силы США присоединятся к боевым действиям.
- 18 июня Хаменеи пригрозил США "непоправимым вредом" в случае присоединения к ударам по Ирану.