Трамп ухвалить рішення щодо Ірану упродовж двох тижнів
Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо можливої прямої участі США у війні з Іраном протягом наступних двох тижнів. Про це заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.
Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що має інформацію від Трампа у відповідь на те, чи будуть США безпосередньо втручатися в конфлікт між Іраном та Ізраїлем.
"З огляду на те, що найближчим часом може з’явитися серйозна можливість для переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися, я ухвалю рішення про Іран протягом наступних двох тижнів", – процитувала вона слова Трампа.
Під час брифінгу Лівітт підкреслила, що це пряма цитата президента США.
- 18 червня верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив Сполучені Штати, що приєднання до ізраїльських ударів, спрямованих проти його держави, "призведе до непоправної шкоди" для американців.
- 19 червня The Guardian повідомило, що Трамп не схвалив удар по Ірану через сумніви щодо ефективності бомби GBU-57. А Bloomberg заявляло, що американські чиновники готуються до можливого удару по Ірану найближчими днями.
- Ввечері 19 червня Reuters повідомив, що Іран та США провели прямі переговори на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем.