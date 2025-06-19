Трамп ухвалить рішення щодо Ірану упродовж двох тижнів

Президент США має повідомити своє рішення щодо можливої прямої участі США у війні з Іраном

Дональд Трамп (Фото: EPA)

Президент США Дональд Трамп ухвалить рішення щодо можливої прямої участі США у війні з Іраном протягом наступних двох тижнів. Про це заявила на брифінгу прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт.

Прессекретарка Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що має інформацію від Трампа у відповідь на те, чи будуть США безпосередньо втручатися в конфлікт між Іраном та Ізраїлем.

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"З огляду на те, що найближчим часом може з’явитися серйозна можливість для переговорів з Іраном, які можуть відбутися або не відбутися, я ухвалю рішення про Іран протягом наступних двох тижнів", – процитувала вона слова Трампа.

Під час брифінгу Лівітт підкреслила, що це пряма цитата президента США.