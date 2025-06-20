Европейские дипломаты в Женеве призвали Иран к переговорам. Тот согласился
Главы европейской дипломатии на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Женеве призвали Иран продолжить переговоры с США по прекращению конфликта с Израилем. Об этом сообщает Sky News.
"Мы заинтересованы в продолжении текущих дискуссий и переговоров с Ираном и призываем Иран продолжать переговоры с Соединенными Штатами. Это опасный момент, и очень важно, чтобы мы не стали свидетелями региональной эскалации этого конфликта", – заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми после встречи.
Он подчеркнул, что на встрече дипломаты четко заявили, что у Ирана не может быть ядерного оружия.
Лемми добавил, что иранский дипломат заявил о готовности продолжить переговоры.
Позже Арагчи подтвердил, что Иран готов снова рассмотреть дипломатический путь и поддерживает продолжение переговоров.
- Ранее глава дипломатического ведомства Ирана заявлял, что страна не будет вести переговоры с Соединенными Штатами, "пока не прекратится израильская агрессия".