Европейские дипломаты в Женеве призвали Иран к переговорам. Тот согласился

Дэвид Лемми с коллегами в Женеве (Фото: MARTIAL TREZZINI/EPA)

Главы европейской дипломатии на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Женеве призвали Иран продолжить переговоры с США по прекращению конфликта с Израилем. Об этом сообщает Sky News.

"Мы заинтересованы в продолжении текущих дискуссий и переговоров с Ираном и призываем Иран продолжать переговоры с Соединенными Штатами. Это опасный момент, и очень важно, чтобы мы не стали свидетелями региональной эскалации этого конфликта", – заявил министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми после встречи.

Он подчеркнул, что на встрече дипломаты четко заявили, что у Ирана не может быть ядерного оружия.

Лемми добавил, что иранский дипломат заявил о готовности продолжить переговоры.

Позже Арагчи подтвердил, что Иран готов снова рассмотреть дипломатический путь и поддерживает продолжение переговоров.