Після зустрічі з європейцями Іран все ще не хоче переговорів до закінчення операції Ізраїлю

Аббас Арагчі (Фото: MARTIAL TREZZINI / EPA)

Іран обіцяє повернутися до дипломатії після закінчення ізраїльської операції проти нього, повідомив міністр закордонних справ Ісламської республіки Аббас Арагчі. Слова посадовця після зустрічі з європейськими дипломатами у Женеві передає телеканал CNN.

"Іран готовий знову розглянути дипломатію, щойно агресія буде зупинена, а агресор понесе відповідальність за скоєні злочини", – заявив Арагчі.

Він додав, що чітко дав зрозуміти: оборонні спроможності Ірану "не підлягають обговоренню".

Водночас, зазначив глава МЗС, Іран підтримує подальші переговори з Францією, Великою Британією та Німеччиною (група E3) та Європейським Союзом, й готовий знову провести зустріч з ними "найближчим часом".

Напередодні перемовин з європейцями Арагчі вже заявляв, що країна не вестиме переговори зі Сполученими Штатами, "доки не припиниться ізраїльська агресія".

Глави європейської дипломатії в Женеві закликали Іран продовжити перемовини зі США для припинення конфлікту з Ізраїлем.