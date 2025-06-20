Після зустрічі з європейцями Іран все ще не хоче переговорів до закінчення операції Ізраїлю
Іран обіцяє повернутися до дипломатії після закінчення ізраїльської операції проти нього, повідомив міністр закордонних справ Ісламської республіки Аббас Арагчі. Слова посадовця після зустрічі з європейськими дипломатами у Женеві передає телеканал CNN.
"Іран готовий знову розглянути дипломатію, щойно агресія буде зупинена, а агресор понесе відповідальність за скоєні злочини", – заявив Арагчі.
Він додав, що чітко дав зрозуміти: оборонні спроможності Ірану "не підлягають обговоренню".
Водночас, зазначив глава МЗС, Іран підтримує подальші переговори з Францією, Великою Британією та Німеччиною (група E3) та Європейським Союзом, й готовий знову провести зустріч з ними "найближчим часом".
Напередодні перемовин з європейцями Арагчі вже заявляв, що країна не вестиме переговори зі Сполученими Штатами, "доки не припиниться ізраїльська агресія".
- Глави європейської дипломатії в Женеві закликали Іран продовжити перемовини зі США для припинення конфлікту з Ізраїлем.