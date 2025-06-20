После встречи в Женеве Иран все еще не хочет переговоров до окончания операции Израиля

Аббас Арагчи (Фото: MARTIAL TREZZINI/ EPA)

Иран обещает вернуться в дипломатию после окончания израильской операции против него, сообщил министр иностранных дел Исламской республики Аббас Арагчи. Слова чиновника после встречи с европейскими дипломатами в Женеве передает телеканал CNN.

"Иран готов снова рассмотреть дипломатию, как только агрессия будет остановлена, а агрессор понесет ответственность за совершенные преступления", – заявил Арагчи.

Он добавил, что четко дал понять: оборонные возможности Ирана "не подлежат обсуждению".

В то же время, отметил глава МИД, Иран поддерживает дальнейшие переговоры с Францией, Великобританией, Германией (группа E3) и Европейским Союзом, и готов снова провести встречу с ними "в ближайшее время".

Накануне встречи с европейцами Арагчи уже заявлял, что страна не будет вести переговоры с Соединенными Штатами, "пока не прекратится израильская агрессия".

Главы европейской дипломатии в Женеве призвали Иран продолжить переговоры с США для прекращения конфликта с Израилем.